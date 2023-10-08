Arınç Hamas’a sitem etti: Ne gücün var? Gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, İsrail’le savaşa giren Hamas’ı laf dinlememekle suçladı.

Bülent Arınç. (AA)

Hamas’ın askeri kanadı İzettin Kassam, İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. İsrail topraklarında yer yer çatışmalar sürüyor. Buna karşılık İsrail de Gazze’yi havadan ağır biçimde bombalıyor. Bölgenin işgali an meselesi.

13’üncü Kocaeli Kitap Fuarı’nda ‘Dünya Liderleriyle Anılar’ adlı söyleşiye katılan TBMM eski başkanı ve eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Hamas’ı şu sözlerle eleştirdi:

“Her defasında da onlara söylüyorum yanlışlık şurada: Senin ne gücün var? Senin gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz, senin teknik aletlerini, ihtiyaçlarını dışarıdan karşılıyoruz. Sen iki tane uydurma füze atıyorsun, İsrail’de sinek vızıltısı gibi geliyor ama onlar diyor ki ‘Hamas bize hücum etti’, senin başına bomba yağdırıyor. Sana olan oluyor ve sen onlara haklılık payı kazandırıyorsun. Niye bunu yapıyorsun? Burada çıkarımız ne bizim? Dinlemiyorlar. Sayın cumhurbaşkanımız dün de kongrede çok güzel konuştu. Yani iki tarafı da diline almadan, ‘Taraflara sükûnet tavsiye ediyoruz’ dedi. Bu bir diplomatik dil demek. En azından bombalamalar dursun ama özel görüşmelerimizde bunlara ‘Yapmayın artık’ demeye başladık. Eskiden Katar’da, Kuveyt’te bunlara kol kanat gererdi. Onlar zaten çektiler ellerini. Bir tek biz kaldık. Bizi de zor durumda bırakıyorsunuz. Biz bu ülkede elbette sizin haklarınızı gözetiriz ama bunun barış içinde olması lazım. ‘Bizim gücümüz ne? Siz kiminle mücadele ediyorsunuz?’ deme noktasındayız. Attın füzeyi, peki bundan sonra ne olacak diye düşünmez mi insan?”