Arınç’tan AKP’li Işık’a tepki: Gözü dönmüş şahsı şiddetle kınıyorum

‘AKP’nin özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ü saldıran AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’a tepki gösterdi: “Gözü dönmüş şahsı şiddetle kınıyorum.”

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TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde dün AKP’li Zafer Işık, oturuma ara verilmesinin ardından İYİ Partili Hüseyin Örs’e saldırmıştı. Hastaneye kaldırılan Örs, hastanedeki müdahaleyle hayata döndürülmüştü. Saldırının ardından Diken’e konuşan AKP’li Işık, “Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar” demişti. Örs’ün yoğun bakımdan çıktığı duyurulmuştu.

Arınç, Twitter paylaşımında şunları yazdı: “Yüce meclisin çatısı altında çirkin bir saldırıyla Trabzon milletvekili Hüseyin Örs’ün hayati tehlike geçirmesine yol açan gözü dönmüş şahsı şiddetle kınıyorum. Sayın Hüseyin Örs’e ailesine ve camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

İki dönem TBMM başkanlığı yapan birisi olarak, geçmişten bu yana, her zaman üzüntü ve utanç duyduğumuz bu tür olayların ve kavgaların milletvekillerimizin ve daha çok meclisimizin saygınlığına büyük zarar verdiğine inanıyorum. Meclis başkanımız, tüm siyasi partileri ve milletvekillerini bu konuda uyarmalı. Gerekli yaptırımlar ivedilikle uygulanmalı, olası benzer elim olayların önüne set çekilmelidir.”