Yeni bir araştırmaya göre Z kuşağının yüzde 58’i robotların dünyayı ele geçireceğine inanıyor.

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EduBirdie’nin yayınladığı araştırmada 2 bin Z kuşağı üyesine yapay zekaya dair bir dizi soruldu.

Araştırmaya göre 1997 ile 2012 arasında doğmuş katılımcıların dörtte biri yapay zekanın ‘zaten bilinçli’ olduğuna inanıyor.

Yüzde 52’siyse henüz bilinçli olmadığını, ancak önümüzdeki yıllarda bilinçleneceğini düşünüyor.

Z kuşağının yüzde 58 gibi bir çoğunluğu, robotların dünyayı ele geçireceğine inanıyor. Bunların yüzde 44’üyse bunun önümüzde 20 yılda gerçekleşeceğini söylüyor.

Bu endişeler göz önüne alındığında, EduBirdie anketine katılanların yüzde 69’unun chatbot’larla her zaman ‘Lütfen’ ve ‘Teşekkür ederim’ gibi ifadelerle konuştuğunu söylemesi çok şaşırtıcı değil.

Ayrıca bu bulgu TechRadar’ın 2024’te Amerikalıların yüzde 67’sinin, Britanyalılarınsa yüzde 71’inin ChatGPT’ye karşı nazik davrandığını söylediği anketle de örtüşüyor.

TechRadar’ın anket yaptığı her iki ülkedeki 1000 kişiden 120’si ChatGPT’ye nazik davranma sebebinin, dünyayı ele geçirmesi durumunda iyi muamele görmek için olduğunu söylemişti.