Yapay zekaya nazik davranmak mantıklı mı?

Bir X kullanıcısı, OpenAI CEO’su Sam Altman’a, yapay zekaya nazik davranmanın enerji tüketimine nasıl yansıdığını sordu. Altman’a göre milyonlarca dolarlık bir maliyet söz konusu.

Fotoğraf: Canva

Nezaket, iletişimin anahtarı ve bize çok şey kazandırabilir. Ancak yapay zekaya göstermeye çalıştığımız nezaketin maalesef ağır bir bedeli var.

Bir X kullanıcısı, insanların dil modellerine “Lütfen” veya “Teşekkür ederim” demesinin OpenAI için elektrik maliyetini ne kadar arttığını sordu. Altman bunun için ‘on milyonlarca dolar harcandığını’ söyledi ve “Asla bilemezsin.“

2024 sonlarında yapılan bir ankette, ABD’li katılımcıların yüzde 67’si ‘chatbot’larına nazik davrandığını söyledi.

Nezaket gösteren AI kullanıcılarının yüzde 55’i, bunu doğru şey olduğu için, yüzde 12’siyse olası bir AI ayaklanması durumunda algoritmayı sakinleştirmek için yaptığını belirtti.

Oysa olası bir AI ayaklanması tahminlere göre çok uzakta görünürken, gezegenin enerji problemi şu anın konusu ve ne yazık ki sık kullanılan ‘lütfen’ ve ‘teşekkürler’ gibi küçücük sözcükler bile inanılmaz bir yük oluşturuyor.

Kaliforniya Üniversitesi’ndeki araştırmacılarla yürütülen bir Washington Post araştırması, yapay zekayla 100 kelimelik bir e-posta oluşturmanın etkilerini inceledi. ‘Sadece bir e-posta için 0,14 kilovat-saatlik elektrik‘ harcandığı hesaplandı. Bu, 14 LED ışığı bir saat boyunca çalıştırmak anlamına geliyor ve sohbet robotlarına her gün verdiğimiz on binlerce uzun komut düşünüldüğünde bu etkinin korkutucu boyutu ortaya çıkıyor.

Sohbet robotlarını çalıştırmak için kullanılan veri merkezleri halihazırda dünyanın enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 2’sini oluşturuyor ve yapay zeka günlük hayatın her köşesini istila ettikçe bu oran daha da artıyor.

Microsoft’un tasarım yöneticisi Kurtis Beavers gibi bazı AI mimarları, uygun görgü kurallarının ‘saygılı, işbirlikçi çıktılar üretmeye yaradığını’ belirtse de belki de aslında yapmamız gereken şey hem gezegenimiz hem de zihnimizin geleceği için kendi e-postamızı kendimiz yazmak.