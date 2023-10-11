Araştırma: Parkinson, fiziksel belirtilerden önce teşhis edilebilir

Avustralya’da araştırmacılar, Parkinson hastalığında fiziksel belirtiler ortaya çıkmadan yıllar önce hastalığı teşhis etmenin bir yolunu geliştirdi.

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Parkinson hastalığı, beyindeki nöronların işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan kronik ve giderek ilerleyen hareket bozukluğuna neden olan bir hastalık.

The Guardian’ın haberine göre Melbourne’daki Florey Enstitüsü ve Austin Health’deki araştırmacılar, hastalara beyindeki bir proteine (VMAT2) bağlanmak üzere tasarlanmış sentetik bir bileşik (18F-AV-133) enjekte ederek Parkinson hastalığının belirtilerini tespit etmenin mümkün olduğunu gösterdi. VMAT2 eksikliğinin hastalıkla bağlantılı olduğuna dair önemli kanıtlar bulunuyor.

Araştırma süreci

Araştırmacılar, Parkinson hastalığı olan 26 hasta, 12 kişilik bir kontrol grubu (bilimsel araştırmalarda deney grubundaki değişikliği kontrol etmeye yardımcı grup) ve Parkinson hastalığının önemli göstergelerinden REM uykusu davranış bozukluğu bulunan 11 kişi üzerinde çalıştı.

Her kişiye iki yıl arayla iki PET taraması (insan vücudundaki doku ve organların fonksiyonlarını incelemek ve değerlendirmek için kullanılan bir görüntüleme) yapıldı.

Bu sürede düzenlenen anketlerde katılımcılar klinik semptomlarda bir değişiklik olmadığını söyledi.

Buna karşılık, PET taramaları, Parkinson hastalığı olan bireylerde beynin üç kilit bölgesinde ve REM bozukluğu olanlarda beynin bir kilit bölgesinde önemli nöron kaybı olduğunu gösterdi.

Bu da F-AV-133’ün hastalığı izlemede daha hassas bir araç olduğunu ortaya çıkardı.