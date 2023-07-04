Parkinson, akıllı saatler sayesinde belirtilerden yıllar önce tespit edildi

Yeni bir araştırma, akıllı saatlerin Parkinson hastalığını ilk belirtiler görülmeye başlamadan yedi yıl önce tespit etmekte kullanılabileceğini ortaya koydu.

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BBC Türkçe, Cardiff Üniversitesi’nde bunama üzerine çalışmalar yürüten UK Dementia Research Institute’ün araştırmasını aktardı. Bu araştırma için 103 bin 712 kişinin akıllı saat verileri yapay zeka kullanarak analiz edildi.

2013-2016 arasında kullanıcıların bir hafta boyunca hareket hızlarını ölçen araştırmacılar, kimlerin Parkinson hastalığına yakalanacağını başarıyla tahmin etti.

Bilim insanları, bunun yaygın bir şekilde erken teşhis için kullanılan bir yöntem haline gelmesini umuyor.

Bilim dergisi Nature’da yayımlanan makalenin yazarları, bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu, başka bilim insanlarının da dünyanın farklı bölgelerindeki akıllı saat kullanıcılarının verilerini benzer şekilde inceleyerek bu yöntemi test edebileceğini aktarıyor.

Parkinson hastalığı hakkında

Parkinson hastalığına yakalananların beyinleri yıllar içinde zarar görüyor.

Hastalığın belirtileri arasında istemsizce titreme, harekette yavaşlama ve kaslarda esneklik kaybı yer alıyor. Genellikle hastalık teşhis edildiğinde beyin halihazırda hasar görmüş oluyor.

Araştırmaya liderlik eden Dr. Cynthia Sandor, Britanya gibi halkın yüzde 30’unun akıllı saat giydiği toplumlarda bu yöntemin Parkinson hastalığını erken teşhis etmek için ucuz ve güvenilir bir yöntem olabileceğini söyledi:

“Sadece bir haftalık verileri inceleyerek yedi yıla kadar ileriyi öngörmeyi başardık. Bu sonuçlardan yola çıkarak hastalığın erken teşhisi için güvenilir bir yöntem geliştirebiliriz. Bunun hem araştırmaların iyileştirilmesi hem de gelecekte bir tedavi bulunursa hastaların erkenden tedaviye başlaması için kullanılması mümkün.”