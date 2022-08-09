Danimarkalı yönetmen Lars von Trier’ye parkinson teşhisi kondu.

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Parkinson hastalığı, beyindeki nöronların işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan kronik ve ilerleyici giden hareket bozukluğuna neden olan bir hastalık.

Yapım şirketi Zentropa’nın duyurduğu haberde yönetmenin moralinin yüksek olduğu ve semptomları için tedavi gördüğü belirtildi. Ayrıca TV üçleme serisinin final sezonunu tamamladığı ifade edildi.

‘The Kingdom Exodus’ serisi bu ay Venedik Film Festivali’nde prömiyerini yapacak yönetmenin, ardından Mubi’deki gösterimi için sınırlı sayıda basın etkinliğine katılacağı belirtildi.

2000 yapımı Karanlıkta Dans filmiyle Altın Palmiye kazanan yönetmen 2018’de Guardian’a verdiği röportajda elinin titremesini içki yoksunluğu ve antidepresanlara bağlamıştı: “Alkol bağımlılığım üzerine çalışıyorum, bu iyi bir şey. Sekiz ay hiç içmediğim oldu, yeniden bunu yapacağım. Ancak elimde mecbur olduğum zaman kullandığım bu içki ‘aracım‘ var. Dev anksiyete atağı yaşadığımda bana yardımcı olacak tek şey o.”

66 yaşındaki yönetmen hem filmleriyle, hem de Alman Nazi lideri Adolf Hitler’i anlayabildiğini söylemesi dahil bazı görüşleriyle hep tartışmalı bir isim oldu.