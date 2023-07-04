İzleniyormuş gibi hissetmek Parkinson habercisi olabilir

Bilim insanları, ‘minör halüsinasyonlar’ın erken dönem Parkinson hastalığının bir belirtisi olduğunu ama bunun genellikle gözden kaçtığını söylüyor.

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Yeni araştırmalara göre, Parkinson hastalarının yüzde 40 ila 50’sinde minör halüsinasyonlar görülüyor. Ama bunlar bazen görmezden gelinebiliyor veya ilaçların yan etkileri olarak değerlendirilebiliyor. Bunların başlıcaları, etrafta kimse yokken izlendiğini hissetmek veya yanından birinin veya bir canlının geçtiğini hissetmek gibi halüsinasyonlar.

75 hasta incelendi

İsviçre ve İspanya’daki sinirbilimciler, hastalıklarının erken döneminde minör halüsinasyon görülenlerin, görülmeyenlere göre beş yıl sonra daha hızlı, daha şiddetli bilişsel gerileme yaşadığını ortaya çıkardı.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, yaşları 60 ile 70 arasında değişen 75 Parkinson hastasını incelediler.

Her denek, hastalıktan kaynaklanan bilişsel bozulma düzeylerinin değerlendirilmesi ve halüsinasyonları hakkında uzmanlarla görüştü. Ayrıca hastaların dinlenme halindeki beyin aktiviteleri ölçüldü.

Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) Bilişsel Sinirbilim Laboratuvarı’nda bilim insanı Fosco Bernasconi, “Parkinson hastalığınız varsa ve küçük bile olsa halüsinasyonlar yaşıyorsanız, bu bilgiyi mümkün olan en kısa sürede doktorunuzla paylaşmalısınız” dedi.

50 yaş altında da görülüyor

Araştırmalara göre Parkinson hastalığının belirtileri ortalama 60 yaşında başlıyor. Yüzde 5 ila 10 oranında, 50 yaş ve altında da erken başlangıçlı Parkinson görülebiliyor.

EPFL’den bir nörolog ve çalışmanın ortak yazarı Dr. Olaf Blanke, “Artık Parkinson hastalığında erken halüsinasyonların ciddiye alınması gerektiğini biliyoruz” diye ekledi.

Dr. Bernasconi araştırmaya ilişkin şunları da söyledi: “Şimdiye kadar, Parkinson hastalığı için yalnızca bilişsel gerileme ve erken halüsinasyonlar arasında bağlantı kuran kanıtlarımız vardı, ama bu diğer nörodejeneratif hastalıklar için de geçerli olabilir.”