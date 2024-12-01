Araştırma: 1,5 milyon yıl önce iki farklı insan türü birlikte yaşadı

Araştırmacılar, Kenya’nın kuzeyinde fosilleşmiş ayak izlerini analiz ederek aynı noktada iki farklı insan türünün birlikte yaşadığını keşfetti.

Fotoğraf: @kevinhatala / X

Kenya’da Turkana Havzası’daki 1,5 milyon yıllık ayak izleri, modern insanın ataları olarak görülen Homo erectus‘un aynı dönemde ‘paranthropus boisei’ adlı soyu tükenmiş bir homininle bir arada yaşadığını kanıtladı.

‘Hominin’ hominidler olarak bilinen büyük kategorinin bir alt bölümünü tanımlayan daha yeni bir terim. Hominid terimi, büyük kuyruksuz maymunları (great apes) ve onların evrimsel atalarını içeriyor. Hominin, modern insanı (Homo sapiens) ve doğrudan insan evrimi hattında yer alan ataları ve akrabaları kapsıyor.

Paranthropus Boisei’nin temsili görseli | P. Boisei’nin uyluk ve ön kol kemiği. Görseller: Wikipedia

Euronews‘ün aktardığına göre yeni araştırmada analizler iki hominin türünün birbirinden saatler sonra Turkana Gölü’nün kıyısında, yabani hayvanlarla dolu sıcak bir savanda aynı zemine bastığını gösterdi.

Hakemli bilimsel dergi Science’da yayımlanan araştırmanın yazarlarından, antropoloji profesöeü Craig Feibel, “İzlerin aynı yüzeyde bulunması, bu iki türün göl kenarında aynı yaşam alanını kullandığını gösteriyor” dedi.

Fotoğraflar: @kevinhatala / X

Çalışmanın bir diğer yazarı Kevin Hatala’ya göreyse ayak izlerinden elde edilen yeni veriler, insan anatomisi ve hareketinin evrimine dair büyüleyici ayrıntılar ortaya koyuyor.

Hatala şunları söyledi:

“Fosil ayak izleri heyecan vericidir çünkü fosil akrabalarımızı hayata döndüren canlı ve anlık görüntüler sunarlar. Bu tür verilerle, milyonlarca yıl önce yaşayan bireylerin çevrelerinde nasıl hareket ettiklerini ve birbirleriyle veya hatta diğer hayvanlarla nasıl etkileşime girdiklerini görebiliyoruz. Bu, kemiklerden veya taş aletlerden elde edemeyeceğimiz bir şey.”