Dünyanın en eski mezarlığı bulundu: Evrim teorisine bakış açısını değiştirecek

Güney Afrika’da dünyanın bilinen en eski mezarlığı bulundu. Bu keşfin insanın evrimine dair önemli bilgiler sunacağı belirtiliyor.

Fotoğraf: AFP

Bilim insanları, Johannesburg kentindeki ‘Yükselen Yıldız’ (Rising Star) mağarasında, insanların daha küçük beyinli uzak akrabaları olarak bilinen Homo naledilere ait bir mezar alanı keşfettiklerini duyurdu.

AFP‘nin aktardığına göre Prof. Lee Berger’in yönettiği araştırma ekibi, yaklaşık 200 bin yıllık mezarın insanın evrimine dair düşünceleri değiştirebileceğini belirtti:

“Bunlar Homo sapiens mezarlarına ait kalıntılardan en az 100 bin yıl öncesine dayanıyor. Hominin kayıtlarında yer alan en eski mezarlar olabilir.”

Ölüleri gömmek, şimdiye kadar Homo sapiens ve Neandertallerle ilişkilendiriliyordu. Bu keşfin evrim teorisine bakış açısını değiştireceği ve insan beyninin evrildiği kompleks yapıya ışık tutacağı düşünülüyor.

Daha önce de Homo naledi türünün karmaşık bilişsel ve duygusal davranışlar sergileyebildiğine dair kanıtlara ulaşıldığını aktaran Berger, keşfin ‘insan evrimi anlayışına meydan okuduğunu’ söyledi.

Dünyadaki en eski mezarlarının daha önce Ortadoğu ve Afrika’da yer aldığı ve yaklaşık 100 bin yıllık olduğu düşünülüyordu. Ancak bu mezarlıkta bulunan kemikler 236 bin ila 335 bin yıllık.