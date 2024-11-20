Uçan sürüngenlerin evrimini aydınlatan yeni bir fosil: ‘Bavyeralı kılıç kuyruk’

Güney Almanya’da keşfedilen kanatlı sürüngenler ailesine ait bir pterozor fosili, bu türün evrimine dair yeni kanıtlar ortaya koydu.

Fotoğraf: Cosmos Daily

Güney Almanya’da keşfedilen, kısa, sert ve sivri bir kuyrukla diğer akrabalarından ayrılan, kanatlı sürüngenler ailesine ait bir pterozor (teruzor) fosili, bu türün evrimine dair yeni kanıtlar ortaya koydu.

Pterozorların, yakın akrabaları olan dinozorlarla aynı dönemde yaşayan, kanat açıklıkları ilk türlerde iki metreyken daha sonra 10 metreye ulaşabilen kanatlı ve yırtıcı sürüngenler olduğu biliniyor.

Science Daily’nin haberine göre, bilim insanları kanatlı sürüngen fosilinin ait olduğu yeni türe, ‘Bavyeralı kılıç kuyruk’ anlamına gelen ‘Skiphosoura bavarica’ adını verdi.

Araştırma, Londra Queen Mary Üniversitesi’nden paleontolog Dr. David Hone liderliğindeki heyet tarafından yapıldı.

Araştırmanın yazarlarından Adam Fitch, “Skiphosoura, pterozorların evrimsel ilişkilerini ve buna bağlı olarak soyunun nasıl ortaya çıkıp değiştiğini çözmek için önemli bir formu temsil ediyor” dedi.

Arizona Doğa Tarihi Müzesi’nde yeniden yapılandırılmış pterozor iskeleti. Fotoğraf: Wikipedia

Fosil, neredeyse tüm kemikleri korunmuş halde bulundu

Fosil, genelde çoğu pterozorda olduğu gibi düz bir zeminde ezilmiş halde değil, üç boyutlu ve neredeyse tüm kemikleri korunmuş halde bulundu.

Pterozor’un, iki metre civarında olduğu tahmin edilen kanat açıklığıyla altın kartalları andırdığı belirtildi.

Paleontologlar, pterozorları, ‘bazal pterozorlar’ (pterodaktiloid olmayan) ve sonraki dönemlerde yaşayan ‘büyük pterodaktiloidler’ olmak üzere iki sınıfa ayırıyor.

Bazal pterozorlar, kısa bir boyun üzerinde küçük kafa, kanadın bilek kısmında kısa bir kemik, uzun bir kuyruk ve ayaklarında uzun beşinci parmağa sahip. Pterodaktiloidlerin ise uzun boynu, büyük kafası, uzun bir bilek kemiği, kısa kuyruğuyla daha kısa 5’inci ayak parmağı bulunuyor.

Pterozorların nasıl avlandığının bir tasviri. Görsel: Wikipedia

Ancak söz konusu iki türün arasındaki geçiş, canlılarının vücutlarında önce baş ve boyunların değiştiği tespit edilmesine rağmen bunun da öncesi ve sonrasında hangi organların farklılaştığı bilinmiyordu.

Keşif, pterozor fosillerine ait aile ağacını değiştirdi

‘Bavyeralı kılıç kuyruk’ fosilinin keşfi, iki tür arasındaki geçişin nasıl oluştuğunu açığa çıkardı.

Fosilde, pterodaktiloidlere çok benzeyen baş ve boyun uzunluğunun yanı sıra uzun bilek kemiği tespit edildi. Kuyruk ve 5’inci ayak parmağınınsa daha sonraki türlere oranla biraz daha uzun olduğu gözlendi.

Fosil üzerindeki araştırma, pterozorların aile ağacını da değiştirdi.

Yeni pterozor aile ağacı sınıflandırması. Görsel: Wikipedia

‘Bavyeralı kılıç kuyruk’ özellikleriyle İskoçya’nın batısındaki Syke Adası’nda 2017’de keşfedilen 170 milyon yıllık ‘Dearc Sgiathanach’ adı verilen pterozor fosilinin de geçiş türlerinden olduğunu ortaya koydu.

‘Dearc’ ve ‘Skiphosoura’, geçiş dönemi kanatlı sürüngenlerinin de olağanüstü büyüklüklere ulaşabildiğini göstermişti.

Araştırma ‘Current Biology’ dergisinde yayımlandı.