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Yaramazlara biraz batar!

Apple’ın geliri düştü

ABD’li teknoloji devi Apple’ın geliri, 30 Mart’ta sona eren üç aylık dönemde yıllık yüzde 4 azaldı.

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Apple, 2024 mali yılının üç aylık döneme ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre şirketin geliri söz konusu dönemde yıllık yüzde 4 azalışla 90,8 milyar dolara geriledi. Şirket geçen yıl aynı dönemde 94,8 milyar dolar gelir elde etmişti. Piyasa beklentisi gelirin söz konusu dönemde 90,01 milyar dolar olacağı yönündeydi.


TRT Haber’in aktardığına göre Apple’ın net karı da aynı dönemde yüzde 2 azalarak 23,6 milyar dolara geriledi. Bu rakam 2023’ün aynı döneminde 24,2 milyar dolardı.

Üç aylık dönemde Apple’ın akıllı telefon ve tablet satışları azalırken bilgisayar satışları arttı.

iPhone satışlarının tutarı geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 10,5 azalarak 45,9 milyar dolara geriledi.

iPad satışlarının tutarı yüzde 16,7 azalışla 5,56 milyar dolara düşerken, Mac satışlarının tutarıysa yüzde 3,9 artışla 7,5 milyar dolara çıktı.

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