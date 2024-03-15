Apple, ‘yanlış ve yanıltıcı’ açıklamalar suçlamasıyla yargılandığı davada 490 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

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Dava, bir grup yatırımcının Apple’ın CEO’su Tim Cook’un açıklaması üzerine zarar ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurusu üzerine açıldı.

Başvurucular, Cook’un şirketin Çin’deki işleri hakkında yanlış beyanlarda bulunduğunu ve bunun Apple’ın hisselerinin yapay olarak şişirilmiş fiyatlarla işlem görmesine neden olduğunu öne sürdü.

AA’nın haberine göre Kaliforniya’daki ABD Bölge Mahkemesi’ne sunulan ön anlaşma kapsamında Apple, 490 milyon dolar (15 milyar 770 milyon 729 bin lira) ödemeyi kabul etti.

Anlaşma, Cook’un yorumları ile gelir tahmini arasındaki iki ay içinde Apple hisselerini satın alan yatırımcıları kapsıyor.

Ne olmuştu?

Cook, 1 Kasım 2018’deki analist görüşmesinde yatırımcılara Apple’ın para birimlerinin zayıfladığı pazarlarda satış baskısıyla karşı karşıya olmasına rağmen “Çin’i bu kategoriye koymayacağım” demişti.

Apple’ın 2 Ocak 2019’daki açıklamasındaysa ABD-Çin ticaret gerilimi nedeniyle üç aylık gelir tahmini düşürülmüştü.

iPhone’un 2007’deki lansmanından sonra ilk defa gelir tahmininin düşürülmesinin ertesi günü şirketin hisseleri yüzde 10 gerilemişti.

Cook’un analizine göre hareket eden yatırımcılar da bu nedenle zarar etmişti.