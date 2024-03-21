ABD’de Apple’a tekel davası

ABD’de akıllı telefon pazarlarını tekeline aldığı iddiasıyla Apple’a, antitröst davası açıldı.
AA’nın haberine göre ABD Adalet Bakanlığı ile 16 eyaletin başsavcısı, Apple’ın ‘rekabete aykırı uygulamaları’ nedeniyle New Jersey Bölge Mahkemesine başvurdu.
Bakanlık, Apple’ın pazar gücünü, tüketiciler, geliştiriciler, içerik oluşturucular, sanatçılar, yayıncılar, küçük işletmelerden ve tüccarlardan daha fazla para kazanmak için kullandığını iddia etti.
Apple geliştiricilere sözleşmeye dayalı kısıtlamalar getirmekle de suçlanıyor.
Ayrıca geliştiricilerin kritik erişimini engelleyerek akıllı telefonlar üzerinde yasa dışı bir tekel kurmak suçlamasıyla karşı karşıya.
Apple’ın davranış tarzındaki her adımın, akıllı telefon tekeli etrafındaki hendeği güçlendirdiği öne sürüldü.
Dava haberi sonrasında Apple hisseleri yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetti.