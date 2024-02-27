Apple, elektrikli otomobil çalışmalarını iptal ediyor

ABD’li teknoloji devi Apple, elektrikli otomobil üretme çalışmalarını sonlandırıyor.

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Bloomberg’in haberine göre iki yönetici tarafından şirket içinde yapılan bu iptal duyurusu, elektrikli otomobil projesinde görevli yaklaşık 2 bin çalışanı şaşırttı.

Yöneticilerin, çalışanlara projenin sona ermeye başlayacağını ve ekipteki birçok çalışanın yapay zeka bölümüne kaydırılacağını söylediği belirtildi.

Söz konusu personelin Apple için giderek daha önemli bir öncelik haline gelen üretken yapay zeka projelerine odaklanacağının bildirildi.

Elektrikli otomobil ekibinde yüzlerce donanım mühendisi ve otomobil tasarımcısının bulunduğu ve bu çalışanların diğer Apple ekiplerindeki işlere başvurmalarının mümkün olduğu ifade edildi.

İşten çıkarmaların da olacağı kaydedildi.