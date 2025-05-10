Ankara'da Erol Eğrek protestosu: 'Ölümünden Çalık Holding sorumludur'

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Sol Parti ve Umut Sendikası (Umut-Sen), hayatını kaybeden işçi Erol Eğrek için Çalık Holding Ankara Temsilciliği önünde protesto yaptı.

Fotoğraf: Birgün

Şirketin eski bir çalışanı olan Eğrek, tazminat talebiyle Çalık Holding’in İstanbul Şişli’deki binasına gitmiş, holdingin silahlı güvenliklerince dövüldüğü görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre Eğrek, olay yerine gelen polise şirket sahibiyle görüştürülmediği için saksıya doğru ateş ettiğini söyledi. Ardından polislerce hastaneye götürüldü.

Doktor kontrolünden geçirilen ve baş, boyun ile göğsünde ağrı olduğunu söyleyen Eğrek kısa süre sonra fenalaştı. 49 yaşındaki işçi dün hayatını kaybetti.

İşçinin ölümüyle ilgili altı kişi gözaltında.

ANKA‘nın haberine göre TKP, Sol Parti ve Umut-Sen, Çalık Holding’i bugüm Ankara’da protesto etti.

TKP’li bir yurttaş holding binasının duvarına kırmızı sprey boyayla ‘Erol Eğrek’ yazdı. Polis yazıyı yazan kişiyi gözaltına almak istedi, TKP avukatının araya girmesiyle bu engellendi. Yazının üzeriyse kapatıldı.

Protestocular sık sık “Erol’un katili AKP’nin düzeni”, “Holdinglerden hesabı emekçiler soracak”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “İşçi gençlik el ele mücadeleye” sloganları atıldı. Eğrek için ardından basın açıklaması yapıldı.

‘Öfkeliyiz’

TKP’nin açıklamasında şöyle dendi:

* “Dolar milyarderi patronlarıyla Çalık Holding, biz bunları çok iyi tanıyoruz. Nasıl zenginleştiklerini çok iyi biliyoruz. AKP iktidarı döneminin en hızlı yükselen şirketlerinden Çalık Holding. Özelleştirmeler, TOKİ ihaleleri, teşvikler ve böyle kâr eden, böyle yükselen, kârına kâr katan Çalık Holding. Vergi ödememek için vergi cennetlerinde yürüttüğü faaliyetlerinden tanıdığımız Çalık Holding. Dokuz işçi kardeşimize mezar olan İliç’te Anagold Altın Madenciliğin ortağı olan Çalık Holding.

* İşçilerin alın teri ve kanı üzerinde artan yükselen bir zenginlik. Öfkeliyiz. Hakkını arayan işçiye ölümü reva görenlerden hesap soracağız. Holdinglerin düzeni sürsün diye canlarını yitiren işçi kardeşlerimize sözünüz olsun. Sözümüz olsun bu katillerden, bu asalaklardan, onların temsilcisi siyasi iktidardan hesap soracağız. Bunları bu memleketten kovacağız. Bize ait olan tüm zenginlikleri ellerinden alacağız. İnsancı yaşayacağımız sömürüsüz bir ülkeyi muhakkak kuracağız.”

‘Erol Eğrek’in ölümünden Çalık Holding doğrudan sorumludur’

Sol Parti’nin açıklamasıysa özetle şöyle:

* “Erol Eğrek 10 yıl boyunca hakkı olan tazminatını almak için mücadele etti. Hukuk kapılarını defalarca aşındırdı. Kazandı ama AKP destekli Çalık Holding tek kuruş ödemedi.

* Erol Eğrek, Çalık Holding’in Türkmenistan’daki fabrikasında yıllarca çalıştı. 10 yıl boyunca hakkı olan yedi milyon lira tazminatını alamadı. Mahkemelerce defalarca haklı bulunmasına rağmen saray destekli bu Holding işçinin emeğinin karşılığını vermedi ve en sonunda alacağı için kapılarına gittiğinde bu düzenin tetikçileri tarafından dövülerek katledildi.

* Çalık Holding, AKP’nin neoliberal yağma düzeninin en göze çarpan aktörlerinden biri oldu. Bugün bu düzen bir işçiyi sadece sömürmekle kalmıyor, hak aradığında susturuyor, dövüyor, katlediyor. Buradan sesleniyoruz. Erol Eğrek’in ölümünden Çalık Holding doğrudan sorumludur. Bu suça göz yuman işçi sınıfının adalet ve hak telafisini yok sayan iktidar da sorumludur.”

‘Bu düzene düşmanız, hesap sormaya geldik‘

Son açıklama da Umut Sen adına yapıldı:

* “Biz bu hikayeyi sayısız kez duyduk, okuduk, bizzat şahidiz. Biz bu hikayenin bizzat direnişçileriyiz. Bundan ötesi yok. Hesap sormak için buradayız, hesabı verilmeden gitmeyeceğiz. Erol Eğrek bu düzenin emekçilere nasıl bir yaşam ve ölüm reva gördüğüne çok net bir örnektir.

* Bu düzende dört çocuğunuz ve eşinizle beraber Türkmenistan’a çalışmaya gidip bir günde kapı önüne koyulabiliyorsunuz. Bu düzende sayfa sayfa mahkeme kararları elinizde, hakkınızı istemek için gittiğiniz iş yerinde dövülerek öldürülebiliyorsunuz. Bu düzende sigortasız, güvencesiz, geleceksiz çalışırken sırf patronunuz üç kuruş daha fazla kazansın diye almadığı önlemden dolayı ölebiliyorsunuz.

* Mobbinge, tacize, zorbalığa uğrayıp sesinizi çıkarttığınızda kapının önüne koyulup açlığa mahkum edilebiliyorsunuz. Eğer kalp krizi geçirirseniz patronun başına bela olursunuz diye bedeniniz yakılıp bir yol kenarına atılabiliyor.

* Biz bu düzene düşmanız, hesap sormaya geldik. Peki kimden hesap sormaya geldik? Yalnız o yumrukları atan holding korumalarından mı? Güvenlik şeflerinden mi? Belki bir mühendis veya bir hademe buluruz kolayından. Hayır, biz suçluları iyi biliyoruz. Sorumluluğu kabul etmeyeceklerini de. Çalık Holding, Erol Eğrek’in alacak hakkını Türkmenistan Tekstil Sanayi Bakanlığı’na yüklemiş.”

Çalık Holding ne diyor?

Öte yandan olayla ilgili açıklama yapan Çalık Holding, Eğrek’in ‘tüm haklarını alarak şirketten ayrıldığını, sonrasında asılsız suçlamalarda bulunduğunu’ öne sürdü.

Şirketin açıklaması şöyle:

* “Erol Eğrek, 10 yıl kadar önce, azınlık hissedarı olduğumuz yurtdışındaki bir fabrikada görev yapmış, daha sonra tüm haklarını alarak görevinden ayrılmıştır. Ancak bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte şirketimize karşı, haklarını almadığına dair birtakım iddialarla adli ve idari makamlara asılsız suçlamalarda bulunmuştur.

* Başlatılan adli süreci yakından takip ediyor ve tüm yetkili makamlarla iletişim halinde hareket ediyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.”



