İşçi Erol Eğrek'in ölümü: DİSK'e göre cinayet, Çalık Holding'e göre müdahale

Çalık Holding’in eski çalışanı Erol Eğrek’in holdingin güvenlik görevlilerince dövüldükten sonra ölmesine tepkiler sürüyor.

Erol Eğrek (sağda) Fotoğraflar: BLG Mimarlık ve DİSK

Eskiden çalıştığı Çalık Holding’e tazminatını talep etmek için giden Eğrek’in elinde silah olduğu ve holding güvenlik görevlilerince dövüldüğü görüntü sosyal medyaya yansımıştı.

Erol Eğrek dün hayatını kaybetmişti.

Holding, Eğrek’in elinde silah olduğu gerekçesiyle ‘müdahale edilip’ polise teslim edildiğini belirtti. Sendika ve meslek kuruluşlarıysa Erol Eğrek’in dövülerek öldürüldüğü görüşünde.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) açıklaması şöyle:

“Erol Eğrek’in Çalık Holding güvenlik görevlileri tarafından dövülerek öldürülmesini kınıyor, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Erol Eğrek’in mücadelesi yarım kalmayacak. DİSK İstanbul Bölge Temsilciliğimiz ve hukuk dairemiz aile ile görüşmüş, her türlü hukuki desteği vereceğimizi aileye iletmiştir.

İşçi haklarında dünyada en kötü 10 ülke arasında olan ülkemizde işçiler için hakkını arayıp sormanın önüne her gün yeni engeller çıkarılırken, birileri hakkını arayıp soran işçiyi döve döve öldürme cürreti gösterebilmektedir. Bu tablonun sorumluları sadece şirketin güvenlik görevlileri değildir; Türkiye’yi işçiler için cehenneme, sermaye için sömürü cennetine çeviren siyasi iktidardır.”

Çalık Holding’se şu açıklamayı yaptı:

“Kişinin silahıyla direnmesi üzerine, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması adına süratle müdahale edilmiş ve emniyet mensuplarına teslim edilmiştir.

Akşam saatlerinde, yetkili birimlerden, eylemi gerçekleştiren Erol Eğrek’in maalesef hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Öncelikle hayatını kaybeden merhum Erol Eğrek’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte şirketimize karşı, haklarını almadığına dair birtakım iddialarla adli ve idari makamlara asılsız suçlamalarda bulunmuştur. Başlatılan adli süreci yakından takip ediyor ve tüm yetkili makamlarla iletişim halinde hareket ediyoruz.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Yaşanan hukuki süreçle ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.”