Ücret kayıpları izleme raporu: İşçi başına dört aylık ortalama erime 5 bin 197 lira

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) ücret kayıpları izleme raporuna göre 2025’in ilk dört ayında enflasyon nedeniyle işçi başına ortalama erime 5 bin 197 lira oldu.

Fotoğraf: AA

Asgari ücret, Aralık 2024’te yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira oldu. Rakamın belirlendiği toplantıya işçileri temsil eden Türk-İş katılmadı. Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücreti açıklarken ‘enflasyona mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü şekilde hareket etmek durumunda’ olduklarını söylemişti.

Rapordan öne çıkanlar şöyle:

2025’in ilk dört ayında enflasyonun emek gelirlerine (ücret, maaş ve aylık) toplam faturası en az 176 milyar 600 milyon lira.

Asgari ücret enflasyon karşısında 2 bin 953 lira eridi.

İşçi başına dört aylık ortalama erime 5 bin 197 lira.

Asgari ücretin iki buçuk katı ücreti olan bir çalışanın Nisan 2025’te ücretinin yüzde 37,1’i vergi ve kesintiyle enflasyon nedeniyle eridi.

Nisan 2025’te enflasyon kaybı emeklilerde 1933 lira, memurlardaysa 7 bin 709 lira.

Grafik: DİSK-AR

Raporun tamamına şu linkten ulaşılabilir.