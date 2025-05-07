Ücret kayıpları izleme raporu: İşçi başına dört aylık ortalama erime 5 bin 197 lira

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) ücret kayıpları izleme raporuna göre 2025’in ilk dört ayında enflasyon nedeniyle işçi başına ortalama erime 5 bin 197 lira oldu.
Asgari ücret, Aralık 2024’te yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira oldu. Rakamın belirlendiği toplantıya işçileri temsil eden Türk-İş katılmadı. Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücreti açıklarken ‘enflasyona mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü şekilde hareket etmek durumunda’ olduklarını söylemişti.
Rapordan öne çıkanlar şöyle:
- 2025’in ilk dört ayında enflasyonun emek gelirlerine (ücret, maaş ve aylık) toplam faturası en az 176 milyar 600 milyon lira.
- Asgari ücret enflasyon karşısında 2 bin 953 lira eridi.
- İşçi başına dört aylık ortalama erime 5 bin 197 lira.
- Asgari ücretin iki buçuk katı ücreti olan bir çalışanın Nisan 2025’te ücretinin yüzde 37,1’i vergi ve kesintiyle enflasyon nedeniyle eridi.
- Nisan 2025’te enflasyon kaybı emeklilerde 1933 lira, memurlardaysa 7 bin 709 lira.
Raporun tamamına şu linkten ulaşılabilir.