Altın Palmiye İranlı yönetmen Jafar Panahi'nin

78’inci Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye Ödülü’nü ‘Un Simple Accident’ (Basit Bir Kazaydı) filmiyle İranlı yönetmen Jafar Panahi kazandı.
Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen festivalin jüri başkanlığını bu yıl Fransız oyuncu Juliette Binoche üstlendi.
En iyi yönetmen ödülünü ‘L’Agent Secret’ filmiyle Brezilyalı Kleber Mendonça Filho aldı.
Jüri ödülü, ‘Sirat’ filmiyle İspanyol yönetmen Olivier Laxe ve ‘Sound of Falling’ filmiyle Alman yönetmen Mascha Schilinski’ye verildi.
Jüri özel ödülü ‘Resurrection’ filmiyle Çinli yönetmen Bi Gan’ın oldu.
Norveçli yönetmen Joachim Trier, ‘Valeur Sentimentale’ filmiyle büyük ödüle layık görülürken en iyi senaryo ödülü ‘Jeunes Meres’ filminin senaryosuyla Luc ve Jean-Pierre Dardenne’e verildi.
Ödül alan bazı yapımlar ve kişilerse şunlar:
- En iyi erkek oyuncu-Wagner Moura (L’Agent Secret)
- En iyi kadın oyuncu-Nadia Melliti (La Petite Derniere)
- Altın kamera ödülü-Hasan Hadi (The President’s Cake)
- Kısa metraj ödülü-Tawfeek Barhom (I’m Glad You’re Dead Now)