Cannes Film Festivali seçkisi: Anderson, Linklater, Dardenne kardeşler yarışmada

78’inci Cannes Film Festivali’nin resmi yarışma seçkisi açıklandı.

Bu yıl ana yarışmada yönetmenler Kelly Reichardt, Joachim Trier, Jafar Panahi, Dardenne kardeşler ve Richard Linklater filmleriyle yarışacak.

Yarışma seçkisinden ‘Sentimental Value’/ Joachim Trier.

Deadline’ın haberine göre 13-24 Mayıs arasında düzenlenecek festivalin ilk açılış filmi Amelie Bonnin’in ‘Leave One Day’i olacak. Cannes’da ilk defa bir yönetmenin ilk filmi festival açılışında gösterilecek.

Ayrıca festivalin bu yılki jüri başkanlığını da oyuncu Juliette Binoche üstleniyor.

Ana yarışma filmleri ve yönetmenleri: