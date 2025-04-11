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Yaramazlara biraz batar!

Cannes Film Festivali seçkisi: Anderson, Linklater, Dardenne kardeşler yarışmada

78’inci Cannes Film Festivali’nin resmi yarışma seçkisi açıklandı.

Bu yıl ana yarışmada yönetmenler Kelly Reichardt, Joachim Trier, Jafar Panahi, Dardenne kardeşler ve Richard Linklater filmleriyle yarışacak.


Yarışma seçkisinden ‘Sentimental Value’/ Joachim Trier.

Deadline’ın haberine göre 13-24 Mayıs arasında düzenlenecek festivalin ilk açılış filmi Amelie Bonnin’in ‘Leave One Day’i olacak. Cannes’da ilk defa bir yönetmenin ilk filmi festival açılışında gösterilecek.

Ayrıca festivalin bu yılki jüri başkanlığını da oyuncu Juliette Binoche üstleniyor.

Ana yarışma filmleri ve yönetmenleri:

  • ‘In Simple Accident’, Jafar Panahi
  • ‘Sentimental Value’, Jochim Trier
  • ‘Romeria’, Carla Simone
  • ‘The Mastermind’, Kelly Reichardt
  • ‘Sound of Falling’, Mascha Schilinski
  • ‘The Eagles of the Republic’, Tarik Saleh
  • ‘Dossier 137’, Dominik Moll
  • ‘The Secret Agent’, Kleber Mendonça Filho
  • ‘Fuori’, Mario Martone
  • ‘Two Prosecutors’, Sergei Loznitsa
  • ‘Nouvelle Vague’, Richard Linklater
  • ‘Sirat’, Oliver Laxe
  • ‘La Petite Derniere’, Hafsia Herzi
  • ‘The History of Sound’, Oliver Hermanus
  • ‘Young Mothers’, Jean-Pierre and Luc Dardenne
  • ‘Eddington’, Ari Aster
  • ‘The Phoenician Scheme’, Wes Anderson
  • ‘Renoir’, Chie Hayakawa
  • ‘Alpha’, Julia Ducournau
  • ‘Leave One Day’, Amelie Bonnin

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