Ebru Ceylan Cannes jürisinde

77’nci Cannes Film Festivali’nin jürisi açıklandı. Türkiye’den senarist ve oyuncu Ebru Ceylan da jüride yer aldı.

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Cannes Film Festivali’nin X hesabından yaptığı paylaşıma göre Türk senarist ve oyuncu Ebru Ceylan, oyuncu-yönetmen Greta Gerwig’in başkanlığını yaptığı festival jürisinde yer alacak. Ceylan dışında Amerikalı oyuncu Lily Gladstone, Fransız oyuncu Eva Green ve Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki, İspanyol yönetmen Juan Antonio Bayona, İtalyan oyuncu Pierfrancisco Favino, Japon yönetmen Kore-eda Hirokazu ve Fransız oyuncu ve yapımcı Omar Sy da jüride olan isimlerden.

Festivalde ana yarışmada 22 film Altın Palmiye için yarışacak. 14 Mayıs’ta başlayacak festival 25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak ödül töreniyle sonlanacak.