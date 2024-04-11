77’nci Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı

Cannes Film Festivali resmi seçkisi açıklandı. Ünlü yönetmenler Altın Palmiye için yarışacak.

14-25 Mayıs tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek olan 77’nci Cannes Film Festivali’nin resmi seçkisi bugün yapılan basın toplantısıyla açıklandı.

Barbie filmiyle adından uzun süre söz ettiren yönetmen-oyuncu Greta Gerwig’in jüri başkanlığını yapacağı festivalde birçok usta yönetmen son filmiyle yarışacak.

Festivalde ana yarışmada Altın Palmiye için yarışacak yönetmenler arasında Yorgos Lanthimos, David Cronenberg, Francis Ford Coppola ve Paolo Sorrentino da var.

Ana yarışmada Altın Palmiye için yarışacak filmler şunlar: