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Yaramazlara biraz batar!

Altay kalecisini yaralayan sanığa 15 yıla kadar hapis talebi

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçında, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’i korner bayrak direğiyle yaralayan tutuklu sanık Mehmet Nihat A. hakkında hazırlanan iddianamede, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Fotoğraflar: AA

İzmir başsavcılığınca hazırlanan ve 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, 27 Kasım’da Göztepe-Altay futbol takımları arasında oynanan maçın 20’nci dakikasında, Altay tribünlerinden ev sahibi Göztepe taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru yanıcı madde atıldığı, bu olayda bir kişinin yaralanması üzerine iki ambulansın saha içine girdiği belirtildi.


Müsabakanın durduğu sırada sanık Mehmet Nihat A.’nın tribünden atlayıp sahayı boydan boya geçtiğine değinilen iddianamede, bu kişinin, kendisini görmeyen kaleci Özenç’i başının arkasına ve ensesine korner bayrak direğiyle iki kez vurduğu, görüntülere göre de sanığın çevredekilerce engellenmese vurmaya devam edeceğinin anlaşıldığı vurgulandı.

Savcı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede sanığın, ‘silah olarak kullandığı korner direğini parçalandığı halde, aldığı darbelerin etkisiyle sendeleyerek yere düşen kaleciye vurmaya devam ederek hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı’ kaydedildi.

Şikayetçi olmadı

İddianamede, kaleci Özenç ile sanık Mehmet Nihat A’nın ifadelerine de yer verildi. Sahadaki kargaşayı izlerken başının arkasına bir cisimle vurulduğunu aktaran Özenç, ifadesinde şunları dedi:

“Bana iki kez vurulduğunu hatırlıyorum, sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Doktorun dediğine göre çok kan kaybetmişim. Kanı durduramamışlar. Bana saldırarak yaralayan ve hayati tehlike geçirmeme neden olan kişiden şikayetçi değilim. Olayların büyümesini ve uzamasını istemiyorum. Bir an önce mesleğim olan futbolculuğa odaklanmak istiyorum. Bu olaylardan fiziksel etkiden çok mental olarak etkilendim. Bu olayın artık konuşulmasını istemiyorum.”

‘Hatırlamıyorum’ dedi

Maçtan önce ‘altı kadeh rakı içtiğini’ anlatan sanıksa yanıcı maddenin fırlatıldığı tribünde kayınbiraderinin de bulunduğu için endişelendiğini savundu.

Heyecana kapıldığı için korner bayrak direğinin bulunduğu noktandan sahaya girdiğini anlatan sanık, şu ifadeleri kullandı:

“Karşı tribünden birine isabet eden yanıcı madde ile taraftarın yüzünün parçalandığını öğrendim. Akrabamın yaralanıp yaralanmadığını merak ettim. Önümdeki korkuluğun önündeki beyaz sehpanın üzerinden atlayarak karşı tarafa gitmek istedim. Korner direğini yerinden nasıl söktüğümü ve ambulansların olduğu yere nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Altay kalecisine nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Emniyetteki görüntülerde izledim. Köşe direğini almam ve karşı takım oyuncusuna vurmam maç öncesi yüksek alkol almış olmam ve tribünde yaşanan olaylardan dolayı endişeye kapılıp panikle hareket etmiş olmamdan kaynaklandı. Polislerin beni yere yatırmasından sonra bir şey yapmış olduğumu anladım. Yaptıklarımın tamamı bilinçsizce yapılmış hareketlerdir. Ne yaptığımı hatırlamadığım gibi niye yaptığımı da hatırlamıyorum.”

İddianamede, gözaltına alınan sanığa yapılan alkol testinde 1,16 promil alkollü olduğu kaydedildi. Savcı, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dokuz yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

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