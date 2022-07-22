Almanya’dan ‘sonbaharda felaket’ uyarısı: Covid önlemleri yeniden uygulanmalı

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, sonbahar gelmeden bazı pandemi önlemlerini tekrardan uygulamaları gerektiğini söyledi. Bakan, eğer bunu yapmazlarsa felaket yaşanacağını dile getirdi.

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Lauterbach, ABD ziyareti kapsamında Alman haber ajansı DPA’ya konuştu. Deutsche Welle’nin aktardığına göre bakan, “Sonbahara şimdiki gibi girersek, yani koruyucu önlemler artırılmadan, maskesiz, hiçbir şeysiz; bu, vaka sayılarının hızla artması ve yoğun bakım ünitelerine aşırı yük binmesi anlamına gelecek” dedi.

‘İki ucu yanan mum gibi’

Lauterbach, mevcut durumu ‘iki ucu yanan mum’a benzetti. Bakan, sağlık çalışanlarının da Covid-19’a yakalanacağını belirterek “Bu, sağlık sistemini zora sokacak. Bir tarafta hastalar, diğer tarafta personel hayatını kaybedecek. Bu durum adeta iki ucu yanan mumu andırıyor” dedi.

Bakan, hangi önlemlerin alınması gerektiğini belirtmedi ama “Önlemler almamız lazım. Bu çok açık. Tartışılacak bir yanı yok, hazırlıklı olacağız” dedi. Lauterbach, mevcut düzenlemenin 23 Eylül’de sona erdiğini ve bu tarihe kadar yeni önlemlerle ilgili kararların alınacağını söyledi.

Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre, Almanya’da 21 Temmuz’da günlük vaka sayısı 136 bin 624, hayatını kaybedenlerin sayısı 177 oldu. Böylece pandeminin başından beri kaydedilen vaka sayısı 30 milyonu geçti.

Türkiye’de de sonbaharda yeni dalga bekleniyor

Türk Tabipler Birliği Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, muhabirimiz Mesude Erşan’a 5 Temmuz’da “Sonbaharda bundan daha büyük, nüfusların en az üçte birini hastalandıracak dalga bekleniyor” demişti.

Şenol aşılanmanın, özellikle kapalı alanlarda maske takmanın, sosyal mesafeyi korumanın ve bol su içmenin önemli olduğunu vurgulamıştı.