Alman turist kiralık scooter'la antik Roma eseri 'çalarken' yakalandı

İtalya’nın başkenti Roma’da 24 yaşındaki Alman bir turist, kiralık elektrikli scooterla bir antik Roma eseri ‘çalarken’ yakalandı.
Olay ABD Büyükelçiliği yakınındaki tarihi Via Veneto Caddesi’nde yaşandı.
TRT‘nin aktardığına göre Roma polisi, genç turistin scooter’ın ayak kısmında yaklaşık 30 kilogramlık mermer bir sütun kaidesi taşıdığını fark edince takibe başladı.
Kısa süre sonra durdurulan turist, eseri ‘hatıra’ olarak aldığını söyledi.
‘Tarihi öneme sahip’
Eseri kimin verdiği ya da satın alınıp alınmadığıysa belirsiz.
Roma Arkeoloji Müdürlüğü söz konusu mermer parçanın tarihi öneme sahip bir Roma eseri olduğunu duyurdu.
Soruşturma başlatıldı
Eserin tam olarak nereden alındığını belirlemek için çalışmalar sürüyor.
Turist hakkında ‘çalıntı kültürel varlık bulundurmak’ suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldı.