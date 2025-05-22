1800 yıllık antik Roma mutfağı, geleneksel Adıyaman mutfağıyla buluştu

Adıyaman Üniversitesi’nde Roma dönemine ait yemekler (yaklaşık 1800 yıllık) arkeolojik kazı verileri ve Adıyaman yorumuyla hazırlanıp ikram edildi.

Fotoğraflar: AA

Antik Roma yemekleri Perre Antik Kenti’nde elde edilen bulgular ve Adıyaman’ın geleneksel mutfak kültürüyle harmanlanıp ‘Geçmişten Günümüze Perre’de Yemek Kültürü’ adlı projede sergilendi.

Dönemin yemek pişirme teknikleri ve malzemeleriyle hazırlanan beş ana yemek, iki tatlı ve iki içecek ziyaretçilere ikram edildi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş projenin hem gastronomi alanına bilimsel katkı sağlamayı hem de Adıyaman turizmine yeni bir boyut kazandırmayı hedeflediğini söyledi:

“Çalışma, kent turizmi açısından önemli bir tanıtım fırsatı sunuyor.

Üniversitemiz arkeoloji topluluğunun, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında gerçekleştirdiği etkinlik kazılarda elde edilen verilere dayanarak o dönemin beslenme alışkanlıklarını günümüze taşıyor.

Bu bilgileri yerel Adıyaman mutfağıyla harmanlayarak hem Perre Antik Kenti’nin hem de Adıyaman gastronomisinin tanıtımını amaçlıyoruz.”



