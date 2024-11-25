Caravaggio'nun 'gizlenen' portresi ilk kez Roma'da sergileniyor

İtalyan ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio’nun ‘Maffeo Barberini’ portresi, ilk defa Roma’da sergileniyor. 60 yıldır özel bir koleksiyonda tutulan başyapıt, İtalya’daki Palazzo Barberini Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.

Fotoğraf: The Art Newspaper

Maffeo Barberini portresi, Floransa’daki özel bir koleksiyonda saklanıyordu. Hiçbir sergide yer almayan eser, geçmişte akademisyenlerin incelemesine bile sunulmamıştı.

TRT Haber‘in aktardığına göre İtalya Ulusal Antik Sanat Galerileri Müdürü Thomas Clement Solomon “Herkes bunun imkansız olduğunu düşünüyordu fakat başardık” dedi.

Caravaggio’nun günümüze ulaşan nadir portrelerinden biri olarak büyük ilgi gören tablo, Barberini’nin 30’lu yaşlarını ve Vatikan’da yükseldiği dönemi anlatıyor. İtalyan bir asilzade olan Barberini aynı zamanda sanat koleksiyoncusuydu.

Portre, 23 Şubat 2025’e kadar İtalya’nın başkenti Roma’daki Palazzo Barberini’de sergilenecek.