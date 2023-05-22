Akşener, Oğan’ın kararına şaşırmamış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sinan Oğan’ın cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararının ‘kendisini şaşırtmadığını’ söyledi.

Meral Akşener. (Habertürk TV)

Cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca ilk turda yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan’ın kimi destekleyeceği önem kazanmıştı.

Oğan, Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı. Ama gelinen noktada ilk turda Oğan’a oy veren yüzde 2 milyon 831 bin seçmenin ikinci turda kime oy vereceği net değil. Zira, ilk turda Oğan’ı destekleyen ata ittifakı dağıldı.

Dahası, ittifakın iki bileşeninden Adalat Partisi, ikinci turda millet ittifakının adayı Kemel Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini duyurdu. Diğer bileşen Zafer Partisi ise kararını yarın bildirecek. Parti lideri Ümit Özdağ’ın da Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye yakın olduğu öne sürülüyor.

Habertürk’e katılan İYİ Parti lideri Akşener, Oğan’ın kararına ilişkin şunları dedi:

*Ben olumlu veya olumsuz değerlendirmeye dair kendimi hak sahibi görmüyorum. Bu değerlendirmeyi yapacak olan sayın Oğan’a 5.3 oy vermiş seçmendir. Bu seçmenler sayın Erdoğan’ı desteklemeye mi gideceklerdir; yoksa bir denge unsuru olarak tutum mu alacaklardır, onu bilmiyoruz. Sayın Oğan’ın kişisel kararını elbette saygıyla karşılıyorum. Uzun zamandır Türkiye’de siyasi partilere, şahıslara oy veren seçmenin iradesi sıfır, o partinin bendesi marabası gibi tarif edilen seçmen var.

*Sayın Erdoğan davet etti ve sayın Oğan’ın itiraz ettiği her şey yerinde duruyor. Şaşırdığımı söylemem. Görüşmelerden sonra gidişata göre şaşırmadım. Bu 5.2’lik alan sayın Oğan’ın hareketiyle koştur koştur gidip sayın Erdoğan’ı destekleyecek diye kavram da yok. Esasında bu seçmenler muhalif. İki muhalif ittifak vardı. Biri ATA bir tanesi Millet İttifakı. İki ittifakın da itirazları vardı cumhur ittifakının bazılarına. Sayın Erdoğan’ın kutuplaştırma gibi itirazlar vardı.

*Bunun üzerine elbette İYİ Parti’den de, CHP’den de oy verenler vardır. O sesin duyulmasını isteyen insanları. Hep Z kuşağı diye konuşuldu. Yaş gruplarına göre gruplandırdığınızda farklı alanlarda itirazları olan, kendisinin duyulması olan insanlar vardı. İYİ Parti’den de başka siyasi partilerden de giden olmuştur. Bize oy veren seçmenin çok standart sapması dışında sayın Kılıçdaroğlu’na oy verdiği görülüyor. Bize oy vermeyi düşünüp, sonra kızıp oy vermemiş olabilir.”