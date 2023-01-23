Akşener: Bu hafta adayı karara bağlamalıyız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Diyarbakır’da milletvekili çıkarabileceğini savundu.

Akşener, cumhurbaşkanı adayının bir sonraki altılı masa toplantısında karara bağlanması gerektiğini söyledi.

Akşener, partisinin Diyarbakır İl Kongresi’nde konuştu

Partisinin Diyarbakır’daki kongresinin ardından Habertürk yazarı Sevilay Yılman’a konuşan İYİ Parti lideri, 26 Ocak’ta yapılacak altılı masa toplantısında cumhurbaşkanı adayının belirlenip belirlenmeyeceğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Hiç bilemiyorum. Şu anda bunu söylemem mümkün değil. Bence karara bağlamalıyız ama ben diğer arkadaşlar adına konuşamam. Onlar ne düşünüyor ve ne olacak bilmiyorum çünkü.”

Diyarbakır’da dört vekil

Diyarbakır’da güçlendiklerini savunan Akşener, şunları da anlattı: “Diyarbakır’da milletvekili çıkarabilir pozisyondayız. CHP de çıkarabilir. Şanlıurfa’da ortak listeyle dört milletvekili çıkarabiliriz. Ben buna yürekten inanıyorum.”

Kılıçdaroğlu’na sunulan seçim senaryosu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulan beş farklı senaryodan biri de Akşener’in de dikkat çektiği ortak liste. Kılıçdaroğlu’na sunulan ve altılı masanın kazançlı çıktığı bu senaryoya göre masanın ortak bir aday belirlemesi ve belirli seçim bölgelerinde ortak listelerle seçime girilmesi gerekiyor. Bu senaryoda ortak aday için partiler birlikte çalışma yürütüyor ve liderler bazı seçim bölgelerinde ortak mitingler düzenliyor. Partiler aynı zamanda bu seçim bölgelerinde ortak listelerle seçimlere katılıyor. Simülasyonlara göre bu senaryoda ortak aday seçimi kazanırken Meclis’te çoğunluk sağlanıyor.

Senaryonun farklı alt başlıklarıyla hangi seçim bölgelerinde nasıl hareket edileceğinin belirlenmesi için çalışmalar ve simülasyonlar düzenlenmesi öngörülüyor.