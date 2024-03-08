Dünyada gıda fiyatları yedi aydır düşüşte, Türkiye’deyse yükselişte

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gıda fiyatlarında yedi aydır devam eden düşüş trendinin sürdüğünü duyurdu. Türkiye’deyse durum tam aksine.

Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde

Mevduat faizleri Nisan 2022’den beri en yüksek seviyesinde.

Skandal dolandırıcılık davası: Turan, Belözoğlu ve Muslera ilk kez ifade verdi

Kamuoyunda ‘yüksek karlı gizli fon’ adıyla bilinen, ikisi tutuklu yedi sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında müştekiler Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera mahkemede ilk kez ifade verdi.

İstanbul’da metroya ‘8 Mart ayarı’

İstanbul’da Taksim istasyonları bugün öğlen 2’den sonra kapalı.

Geçen ay en fazla reel getiri borsada

Tüketici fiyat endeksiyle (TÜFE) indirgendiğinde şubatta en yüksek aylık reel getiri yüzde 8,91’le BIST 100 endeksinde meydana geldi.