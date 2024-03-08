Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 8 Mart 2024

Dünyada gıda fiyatları yedi aydır düşüşte, Türkiye’deyse yükselişte

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gıda fiyatlarında yedi aydır devam eden düşüş trendinin sürdüğünü duyurdu. Türkiye’deyse durum tam aksine.

Üreme hakkı…

Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde

Mevduat faizleri Nisan 2022’den beri en yüksek seviyesinde.


Skandal dolandırıcılık davası: Turan, Belözoğlu ve Muslera ilk kez ifade verdi

Kamuoyunda ‘yüksek karlı gizli fon’ adıyla bilinen, ikisi tutuklu yedi sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında müştekiler Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera mahkemede ilk kez ifade verdi.

İstanbul’da metroya ‘8 Mart ayarı’

İstanbul’da Taksim istasyonları bugün öğlen 2’den sonra kapalı.

Müziğin yürekli kadınları

Geçen ay en fazla reel getiri borsada

Tüketici fiyat endeksiyle (TÜFE) indirgendiğinde şubatta en yüksek aylık reel getiri yüzde 8,91’le BIST 100 endeksinde meydana geldi.

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Borsa İstanbul’da üç hisseye tedbir

SPK’dan bir şirketin halka arzına onay

Keyifli bir hafta için etkinlik rehberi
İstanbul Film Festivali’nin kadın çalışanları Diken okurları için seçti: 8 Mart’ta sekiz film

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