Mart etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. 9-15 Mart haftası da yine birbirinden keyifli kültürel ve eğlenceli etkinliklerle dolu.

Her yaştan İstanbulluya ve İstanbul’un misafirlerine keyifli bir hafta geçirmeleri için etkinlikleri derledik.

Konser

Evgeny Grinko

Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko’yu dinleyebilirsiniz. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 9 Mart 2024, 21:00

Cosmic Crooner

Hollandalı sanatçı Cosmic Crooner, şairane besteleri ve rock n’ roll coşkusuyla “PSMLoves2Gather” kapsamında 9 Mart’ta sahnede. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 9 Mart 2024, 21:30

Bilal Karaman “Experimentals” Solo

Modern caz gitarı dünya müzikleri ve elektronik tınılarla buluşturan besteci, gitarist Bilal Karaman ‘Experimentals’ projesi ile Zorlu PSM sahnesinde. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 9 Mart 2024, 21:00

Avantgarde Orkestra

Avantgarde Orkestrası, 9 Mart akşamı Dada Salon Kabarett sahnesinde dinleyicilerle buluşuyor. Biletler burada.

Yer: Dada Salon Kabarett

Tarih: 9 Mart 2024, 22:00

Sertab Erener

Türk müziğinin en sevilen sanatçılarından Sertab Erener, geçmişten günümüze sevilen şarkılarıyla AKM’de hayranlarıyla buluşacak. Biletler burada.

Yer: AKM Türk Telekom Opera Salonu

Tarih: 10 Mart 2024, 20:00

İstanbul Filarmoni Orkestrası

İstanbul Filarmoni Orkestrası, ‘Bach Mini Festival’ Klasik Müzik Konseri 10 Mart’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 10 Mart 2024, 19:00

Tiyatro

Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz

“İki kardeş. Kentli, eğitimli bir senarist. Ormanlara sığınan, özgür ruhlu bir hırsız. Aynı ağacın üstünde farklı mevsimlerde iki kardeşin birbirini keşfetme, birbirine dönüşme hikayesi. Kentin doğayla, sanatın ticaretle, eğitimin cehaletle, hayallerin gerçeklerle savaşı. Peki hangisi daha zor, kalmak mı gitmek mi?” Biletler burada.

Yer: Fişekhane Ana Sahne

Tarih: 9 Mart 2024, 18:00- 21:00

Balina

Zorlu PSM, Craft, ve Freestage ortak prodüksiyonuyla yeni sezonda ‘Balina’ Türkiye tiyatro sahnesine taşınıyor. İbrahim Çiçek’in yönetmenliğinde, Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in rol adlığı ‘Balina’ sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyicisini bekliyor. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 11 Mart 2024, 20:30

Kadın Dans Tiyatrosu

İzleyenlere duygu dolu anlar yaşatan ‘Kadın Dans Tiyatrosu’ topluluğu, kadına yönelik şiddete farkındalık yaratmak için yoğun talep üzerine tekrar sahneye çıkıyor. ‘Kadın’ isimli dans performansı, biri ülkemizden olmak üzere, dünyanın üç farklı yerinden üç farklı kadının şiddet ile mücadelesinin gerçek hikâyelerini anlatıyor. Biletler burada.

Yer: Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 11 Mart 2024, 21:00

Toz

Karşımıza yetişkin bir kadın olarak çıkan Handan’la tanıştığımızda; o, çocukluğundan bugüne uzanan bir hikâyeye çoktan dalıp gitmiş olacak. Handan’ın ve onun hafızasından çıkıp gelen annesi Feri’nin öyküsü, 1960’lardan bugüne uzanan bir anlatıya yerleşiyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen bu tek kişilik kadın oyunu, Hira Tekindor’un yönetiminde, Zerrin Tekindor’un performansıyla seyirciyle buluşuyor. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 13 Mart 2024, 19:00

Otelde

‘Yeni bir hayat arayan güzel bir kadın ve vazgeçmiş bir yazarın hikayesi… Karşılaştıkları otel odasında mı başlıyor yoksa orada mı sona erecek? Polis, odadaki cesetlerin sırrını bulduğu tek delil ile çözebilecek mi?’ Yayımlanmamış bir roman. Ebru Unurtan, Okan Bayülgen, Yıldırım Fikret Urağ bu heyecanlı ve gizemli oyunda bir araya geliyorlar. Biletler burada.

Yer: Fişekhane Ana Sahne

Tarih: 14 Mart 2024, 20:30

Aydınlıkevler

“Yaşamak, zemheriye ve yokluğa direnmek ve Amerika’yla baş etmek üzerine dar gelirli ama zengin bir öykü… Burası Aydınlıkevler ve babaannem Amerika’ya karşı!!!” Biletler burada.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 15 Mart 2024, 21:00

Ata Demirer Gazinosu

Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu hikayeleriyle sahnelere geri dönüyor. Ata Demirer’e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetiminde ki orkestra eşlik ediyor. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 15- 16 Mart Mart 2024, 21:00

Stand up

İbrahim Selim ile Bu Gece

Sizi olduğunuz yerden bambaşka yerlere ışınlayacak çok özel konuğuyla İbrahim Selim ile Bu Gece Zorlu PSM touche’de sizlerle! Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 10 Mart 2024, 21:00

Gırgır Stand Up

Günlük işleri, koşturmacaları bir kenara bırakın ve yerlerinizi alın. BuTiyatro’nun güldürerek güzelleştirme terapisi başlıyor. TEDx konuşmacılarından, BKM Mutfak’ta stand up gösterileri yapan, Ödüllü oyunların yazarı, Gırgır dergisi ekibinden Barbaros Uzunöner ve Senarist , Oyuncu, Gırgır dergisi yazarı Volkan Kantoğlu dönüşümlü olarak sahneye çıkıyorlar. Her etkinlikte bu iki isimden biri seyircilere unutamayacağı anlar yaşatıyor. Mizah dozu yüksek bu gösteride çok güleceksiniz. Biletler burada.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 10 Mart 2024, 20:00

Lesli Karavil Stand Up

2017’den beri stand up’a yepyeni bir soluk getiren Lesli Karavil, bir kadın gözüyle hayatın komedisini cesaretle sunarken farklı bir bakış açısı getiriyor. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 12 Mart 2024, 21:00

Doğu Demirkol

Türkiye, Avrupa ve Amerika’da ve dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleştirdiği tek kişilik gösterisinde kendi yaşamından ve bu topraklarda güldürü niteliği taşıyan her olaydan beslenen Doğu Demirkol, 14 Mart’ta Zorlu PSM’de. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 14 Mart 2024, 21:00

Festival

Womanfest

Womanfest 8-9-10 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir arada olmayı hedefliyor. Etkinlik bilgilendirici, eğlenceli ve aktif katılımı teşvik eden bir festival ortamında gerçekleşecek. Detaylı bilgi burada.

Yer: Kyoo Retreat Center

Tarih: 8-10 Mart 2024, 18:00

Etkinlik

Kadınlar Günü Ebru Atölyesi

Ebru sanatının büyülü dünyasında çay, kahve ikramlarıyla hem sosyalleşebileceğiniz hem de konusunda uzman eğitmenlerle ebru sanatını anlayıp icra edebileceğiniz, bugüne özel bir anı ile ayrılacağınız güzel bir gün geçirmeye ne dersiniz? Biletler burada.

Yer: The Nile Event & Cafe

Tarih: 9 Mart 2024, 15:00

Paris Brest ve Ekler Workshop

Paris ile Brest arasında düzenlenen bisiklet yarışında parkur güzergahında bulunan bir fırında ilk defa 1892 yılında yapılan bir Fransız tatlısı olan Paris Brest ile Fransızların 19. yüzyılın başında kraliyet ailesine yapılan bir tatlı çeşidi olarak eklere bu atölyede yer veriliyor. Bu harika tatlının en güzel halini bu atölyede öğreneceksiniz. Biletler burada.

Yer: Cooking Class Academy

Tarih: 10 Mart 2024, 11:00

Mammamia Pizza

Siz de bu harika İtalyan lezzetine bayılıyorsanız, işi mutfağından öğrenmeye ne dersiniz? Biletler burada.

Yer: EKS Mutfak Akademisi

Tarih: 12 Mart 2024, 19:00