Geçen ay en fazla reel getiri borsada

Tüketici fiyat endeksiyle (TÜFE) indirgendiğinde şubatta en yüksek aylık reel getiri yüzde 8,91’le BIST 100 endeksinde meydana geldi.

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TÜİK, şubata ilişkin ‘finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları’nı açıkladı.

Buna göre şubatta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksiyle (Yİ-ÜFE) indirgendiğinde yüzde 9,74, TÜFE’yle indirgendiğinde de yüzde 8,91’le BIST 100 endeksinde oldu.

Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,01, dolar yüzde 1,34, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,94, külçe altın yüzde 2,33 ve avro yüzde 2,37’yle yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE’yle indirgendiğindeyse mevduat faizi (brüt) yüzde 1,76, dolar yüzde 2,09, DİBS yüzde 2,68, külçe altın yüzde 3,07 ve avro yüzde 3,11 kayba yol açtı.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BİST 100’de

Finansal yatırım araçları yıllık değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 24,45, TÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 9,71 oranlarıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağladı.

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde külçe altın yüzde 23,29, avro yüzde 11,66 ve dolar yüzde 10,87 oranlarında yatırımcısına sağladığı reel getiriyle dikkati çekti. Mevduat faizi (brüt) yüzde 22,26 ve DİBS yüzde 48,09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE’yle indirgendiğinde külçe altın yüzde 8,7’yle yatırımcısına reel getiri sağlarken avro yüzde 1,56, dolar yüzde 2,26, mevduat faizi (brüt) yüzde 31,46 ve DİBS yüzde 54,23 oranlarında yatırımcısında kayba neden oldu.