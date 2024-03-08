İstanbul Film Festivali'nin kadın çalışanları Diken okurları için seçti: 8 Mart'ta sekiz film

Diken rica etti, İstanbul Film Festivali’nin kadın çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadınlara özel sekiz filmlik bir seçki hazırladı.

İşte o filmler:

The Virgin Suicides / Sofia Coppola

Genç bir kız olmaya dair yapılmış en güçlü film.

Cléo from 5 to 7 / Agnès Varda

Başkaları için değil kendi için yaşamaya karar veren Cléo’nun iki saati.

Petite Maman / Céline Sciamma

Sihirli bir orman evinde annesinin çocukluğuyla arkadaş olan Nelly’le annelerimizi anlamaya dair.

Thelma and Louise / Ridley Scott

Otantikliğe doğru, el ele yola çıkan iki kadını anlatan şahane bir western.

Raw / Julia Ducournau

Kadınlığa ve cinsel uyanışa baş döndürücü ve kanlı bir bakış.

Bound / Lana & Lilly Wachowski

Wachowski’lerin nefes kesen kuir neo-noir’ı.

The Double Life of Véronique / Krzysztof Kieślowski

Kendimizin farklı ihtimalleri üzerine düşünen büyüleyici bir hikaye.

American Honey / Andrea Arnold

Hayat dolu ve sihirli bir büyüme öyküsü.