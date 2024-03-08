İstanbul Film Festivali'nin kadın çalışanları Diken okurları için seçti: 8 Mart'ta sekiz film

Diken rica etti, İstanbul Film Festivali’nin kadın çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadınlara özel sekiz filmlik bir seçki hazırladı.
İşte o filmler:
The Virgin Suicides / Sofia Coppola
Genç bir kız olmaya dair yapılmış en güçlü film.
Cléo from 5 to 7 / Agnès Varda
Başkaları için değil kendi için yaşamaya karar veren Cléo’nun iki saati.
Petite Maman / Céline Sciamma
Sihirli bir orman evinde annesinin çocukluğuyla arkadaş olan Nelly’le annelerimizi anlamaya dair.
Thelma and Louise / Ridley Scott
Otantikliğe doğru, el ele yola çıkan iki kadını anlatan şahane bir western.
Raw / Julia Ducournau
Kadınlığa ve cinsel uyanışa baş döndürücü ve kanlı bir bakış.
Bound / Lana & Lilly Wachowski
Wachowski’lerin nefes kesen kuir neo-noir’ı.
The Double Life of Véronique / Krzysztof Kieślowski
Kendimizin farklı ihtimalleri üzerine düşünen büyüleyici bir hikaye.
American Honey / Andrea Arnold
Hayat dolu ve sihirli bir büyüme öyküsü.