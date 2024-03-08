Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gıda fiyatlarında yedi aydır devam eden düşüş trendinin sürdüğünü duyurdu. Türkiye’deyse durum tam aksine.

Fotoğraf: Pixabay

DW Türkçe’nin aktardığın göre FAO’nun gıda fiyat endeksi şubatta yüzde 0,7 düşüş kaydederken, bir yıl öncesine göreyse yüzde 10,5 düşüş gösterdi.

FAO endeksi emtia piyasasındaki fiyatları takip ediyor. Bu nedenle düşüşün süpermarket raflarına yansıması zaman alabiliyor.

Tahıl fiyatları şubatta bir önceki aya göre yüzde 5, geçen yıla göre yüzde 22,4 düştü.

Tahıl fiyatlarının Güney Amerika’da beklenen büyük hasat ve Ukrayna’nın sunduğu rekabetçi fiyatlar nedeniyle düştüğü kaydedildi.

Türkiye’de tam tersi

Türkiye’deyse yüksek enflasyon, özellikle gıda ürünlerinde kendini gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,53 artış kaydetti. Yıllık enflasyon da yüzde 67,07’ye yükseldi.

Verilere göre, geçen ayki yüzde 4,53’lük aylık enflasyonun 2,03 puanı gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi. Yıllık bazdaysa yüzde 67,07’lik enflasyonun 18,5 puanı yine gıda ve alkolsüz içeceklerden kaynaklandı.