Akşam Postası / 7 Ocak 2024

AKP, bazı belediye başkanı adaylarını açıkladı: İstanbul’da Murat Kurum
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin yerel seçimlerde yarışacak bazı adaylarını açıkladı.
Mal varlığı 10 milyon lira: Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan vakıf kurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar vakıf kurdu.
Nebati, kendisini eleştirenlere bela okudu
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyada kendisini eleştirenlere bela okudu: “Allah belanızı versin. Ben bir bilim adamıyım.”
Biraya yüzde 35 zam
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes grubuna ait biralara yüzde 35 oranında zam geldiğini duyurdu.
Meteoroloji’den batı kesimlerine yağmur ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 ili sarı kodla uyardı.
Türk Hava Yolları, beş uçağını seferden çekti
Türk Hava Yolları (THY), filosundaki beş “Boeing 737 MAX 9” tipi uçağını seferden çektiğini duyurdu.
Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel, uzun süredir yaşadığı Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrinde hayatını kaybetti.