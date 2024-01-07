Akşam Postası / 7 Ocak 2024

AKP, bazı belediye başkanı adaylarını açıkladı: İstanbul’da Murat Kurum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin yerel seçimlerde yarışacak bazı adaylarını açıkladı.

Mal varlığı 10 milyon lira: Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan vakıf kurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar vakıf kurdu.

Nebati, kendisini eleştirenlere bela okudu

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyada kendisini eleştirenlere bela okudu: “Allah belanızı versin. Ben bir bilim adamıyım.”

Biraya yüzde 35 zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes grubuna ait biralara yüzde 35 oranında zam geldiğini duyurdu.

Meteoroloji’den batı kesimlerine yağmur ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 ili sarı kodla uyardı.

Türk Hava Yolları, beş uçağını seferden çekti

Türk Hava Yolları (THY), filosundaki beş “Boeing 737 MAX 9” tipi uçağını seferden çektiğini duyurdu.

Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti

Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel, uzun süredir yaşadığı Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrinde hayatını kaybetti.