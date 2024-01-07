Mal varlığı 10 milyon lira: Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan vakıf kurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar vakıf kurdu.

Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar. Fotoğraf: AA

Bugünkü Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre vakfın ismi Kültür ve Medeniyet Vakfı.

Vakfın kurucuları arasında Erdoğan ve Bayraktar haricinde Abdullah Eren ve Mehmet Ali Nart da bulunuyor.

Eren ‘Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar’ başkanı. Nart da Teknofest’le bilinen T3 vakfının mütevelli heyeti üyesi.

10 milyon lira mal varlığına sahip vakfın kuruluş amacı şöyle tanımlandı: “İnsanlık medeniyetinin serüvenini bir bütün içinde ele alarak kadim değerlerimizle bugüne ilişkin toplumsal sorunlara çözümler üretilmesi ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.”