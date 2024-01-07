Nebati, ‘bir bilim adamı’ olarak kendisini eleştirenlere bela okudu

Eski hazine ve maliye bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyada kendisini eleştirenlere bela okudu: “Allah belanızı versin. Ben bir bilim adamıyım.”

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Nebati’nin Esenler belediyesi bünyesinde 2012’de kurulan Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi’nin bilim kurulu üyesi olması sosyal medyada eleştirelere neden oldu.

Nebati ise bu eleştirilere bela okuyarak yanıt verdi.

Bir kullanıcının ‘Özlem Zengin, Nurettin Nebati ve İhsan Aktaş gibi isimlerin aylık 200 bin lira aldığı’ yönündeki paylaşımını alıntılayan Nebati, bilim kurulu üyeliği için ücret almadığını savundu:

“Allah cc belanızı versin. Yalanlarınızda boğulun. Kimden ne zaman nerede ücret almışım? Ben bir bilim adamıyım. 2012 yılından beri harika işler yapan şehircilik ve kentleşme politikalarına akademik katkılar sunan bilim kurulunda bulunmam sizi niye rahatsız ediyor. Üstelik bu çalışmaları herhangi bir ücretle değil tersine aklımızın zekatı diye tamamen ücretsiz yapmış biriyim. Ahlaksızlığın da bir sınırı yok mu?”