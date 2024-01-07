Meteoroloji’den batı kesimlerine yağmur ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 ili sarı kodla uyardı.

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MGM Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak’ı sarı kodla uyardı.

Müdürlük Afyonkarahisar, Konya, Uşak, Bursa, Denizli ve Kütahya’yı rüzgar; Kırklareli’yi gök gürültülü sağanak yağış ve diğer illeri hem rüzgar hem gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı.

MGM bölge sakinlerini ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.