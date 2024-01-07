Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti

Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel, uzun süredir yaşadığı Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrinde hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Uzel, 73 yaşında kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Uzel’in cenazesi, defnedilmek üzere kızı Arzu Uzel tarafından İstanbul’a getirilecek: “Yarın gece (Pazartesi) İstanbul’a yola çıkacağız. Cenaze namazını, salı günü ikindi namazına müteakip planlıyoruz.”

1997’de anevrizma nedeniyle uzun süre tedavi gören Uzel, İsviçre’de art arda beyin ameliyatları geçirdikten sonra Dr. Gazi Yaşargil’in tavsiyesi üzerine sahneleri bırakarak Johannesburg’a yerleşti. Bu şehirde satın aldığı butik oteli işleten Uzel, pandemi döneminde sık sık Türkiye’ye gelmişti.

Yüksel Uzel kimdir?

Asıl adı Yüksel Katmer olan Yüksel Uzel, anne tarafı Çerkes, baba tarafından Gürcü olarak 19 Nisan 1950’de dünyaya geldi. Uzel, babası erken yaşta hayatını kaybedince liseyi bıraktıktan sonra müzik kariyerine 1975’te İstanbul Belediye Konservatuvarı’ında korist olarak başladı.

2008’de iş adamı İhsan Börekçioğlu ile boşanan Uzel, müzik kariyerinin yanı sıra bir sinema filminde rol aldı. Uzel; 1988’de Tarık Tarcan ile ‘Islak Sokak’ta başrol oynadı.

Uzel’in ‘Bir Seni,Bir Gülü Öptüm’, ‘Yıllar Yorgun Ben Yorgun’, ‘Al Aşkını Ver Gönlümü’, ‘Benden Artık Bu Kadar’, ‘Sensiz Bu Yaz’ adlı albümleri bulunuyor.