Akşam Postası / 5 Ağustos 2023

Nilperi Şahinkaya’nın açıklaması sonrası Twitter’da tek gündem Garipoğlu ailesi
Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu’yla çektirdiği fotoğrafa ilişkin açıklaması sonrası, cinayet hakkındaki iddialar tekrar gündeme geldi.
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’ye gidiyor
CHP’de devam eden değişim tartışmalarının öncüsü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’ye gidiyor.
Program değişikliği çağrısı: Beş soruda ‘Nasıl bir CHP?’
Deutsche Bank yıl sonu dolar/TL beklentisini yükseltti
Deutsche Bank, 2023 sonu dolar/TL beklentisini 27’den 32’ye yükseltti.