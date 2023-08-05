Bakanlığa göre yüzme alanlarının yüzde 79’u ‘mükemmel’

2022 yüzme sezonunda yürütülen izleme çalışmalarını değerlendirilen Sağlık Bakanlığı, 1445 noktanın 1140’ını ‘mükemmel’ olarak sınıflandırıldı.

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Bakanlığın açıklamasına göre Türkiye, yüzme suyu kalitesini Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu şekilde izliyor.

Geçen sene yüzme sezonunda yürütülen izleme çalışmalarında 17 bin 28 numune alındı. Yönetmelik hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek yüzme alanları ‘mükemmel’, ‘iyi’, ‘yeterli’ ve ‘zayıf’ olarak sınıflandırıldı. Bakanlığa göre değerlendirilen 1445 izleme noktasından 1140’ı yani tüm yüzme noktalarının yüzde 79’u ‘mükemmel’ sınıfına girdi. ‘İyi’ sınıfında 165, ‘yeterli’ sınıfında 86, ‘zayıf’ sınıfında 54 izleme noktası tespit edildi.