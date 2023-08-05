Nilperi Şahinkaya’nın açıklaması sonrası Twitter’da tek gündem Garipoğlu ailesi

Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu’yla çektirdiği fotoğrafa ilişkin açıklaması sonrası, cinayet hakkındaki iddialar tekrar gündeme geldi.
Cem Garipoğlu, 3 Mart 2009’da Karabulut’u öldürmüş, 197 gün sonra teslim olunca tutuklanmıştı. 24 yıl hapis cezası verilip Silivri Cezaevi’ne konan Garipoğlu’nun 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunduğu açıklanmıştı.
Münevver Karabulut’un ailesinin Garipoğlu’nun mezarının açılmasınıa dair iki talebi de reddedilmişti.
Garipoğlu ve ailesi şimdi tekrar gündemde.
Dün Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine Garipoğlu’yla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada dolaşıma giren Nilperi Şahinkaya topa tutuldu.
Bunun üzerine sosyal medya hesabından videolu açıklama paylaşan Şahinkaya, ‘hakkında dünyanın en aptal linç kampanyasının başlatıldığını’ savundu.
Garipoğlu’nun bir arkadaşının arkadaşı olduğunu söyleyen oyuncu, Garipoğlu’nu tanımadığını savunarak “Sizin kadar bilgili olmadım, kusura bakmayın” diyerek sitem de etti.
Şahinkaya’nın bu açıklaması yurttaşları yatıştırmaya yetmedi.
Garipoğlu ailesinin cinayet delili koltukta verdiği pozu, cinayetin aile tarafından ‘örtpas edildiği’, Cem Garipoğlu’nun ‘aslında intihar etmediği’ iddiaları dahil olmak üzere şaibeleri hatırlatan yurttaşlar, sosyal medyadan tepki gösterdi.
Paylaşımlarda ‘cinayeti ailenin bildiği ve dahil olduğu’ iddiası da hatırlatıldı.