Nilperi Şahinkaya’nın açıklaması sonrası Twitter’da tek gündem Garipoğlu ailesi

vicdani ve ahlaki değerler bir yana, şu paylaşımı yapabilmeye ilişkin tereddüt dahi ettirmeyen her etmenle derdimiz var. kavgamız tam olarak bu cüreti yaratabilen sosyoekonomik gerçeklikle. feshedilen istanbul sözleşmesi de dahil buna, bizatihi garipoğlu soyadından gelen güç de. https://t.co/rOqA8IVLl7