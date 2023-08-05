Denizde akıntıya kapılan kadın, yedi buçuk saat ‘sakince’ yüzerek kurtuldu

Giresun’da denizde akıntıya kapılarak yedi buçuk saat suda kalan kadın, sakin davranıp durmadan yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

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Espiye ilçesinin Sakarya köyündeki Batakçay mevkisine dün tek başına gelen 41 yaşındaki Feyza Alya Turan, eşyalarını kıyıda bırakarak öğle saatlerinde denize girdi. Bir süre yüzen Turan, akaryakıt taşıyan gemilerin demirlediği bölgedeki dubanın olduğu yerde akıntıya kapıldı.

Sahildeki bir kişi, akşam saatlerinde Turan’ın sürekli çalan cep telefonunu yanıtlayarak, arayan yakınına bölgede kimsenin olmadığını ancak eşyalar bulunduğunu söyledi.

Turan’ın denize girdiği noktaya gelen yakınları, durumu jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine ihbar etti. Turan, ekiplerin denizde botla arama yaptığı sırada yüzerek kıyıya çıktı.

Olay yerindeki sağlık ekiplerince tedbir amacıyla sevk edildiği hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Turan, daha sonra taburcu edildi.

‘Akşam üstü, ‘Herhalde çıkamayacağım’ diye düşündüm’

Feyza Alya Turan, gazetecilere, yaklaşık 3 kilometre sürüklendiğini, kurtulmak için hep eşyalarının bulunduğu yöne doğru yüzdüğünü söyledi.

Turan, akşam saatlerinde kıyıda kendisi için bekleyenleri gördüğünü anlatarak, şunları dedi: “Jandarmayı görüyorum, ışıklarını görüyorum ama ilerleyemiyorum. Akşam üstü, ‘Herhalde çıkamayacağım’ diye düşündüm. Sonra yine de mücadeleme devam ettim. Hep sakin kalarak yüzmeye devam ettim, yedi buçuk saat bilfiil yüzdüm. Dinlenme falan yok, bazı zamanlarda sırt üstü yüzdüm, pozisyon değiştirdim.”

Kıyıya yaklaştığında bir kişinin kendisini kurtarmak için suya girdiğini anlatan Turan, bu kişiye ‘iyi olduğunu, yüzebildiğini söyleyerek karaya çıktığını‘ ifade etti.

Kıyıya çıkınca ekiplerle şakalaştı

Turan, burada kendisini bekleyen sağlık ekipleriyle bir süre şakalaştığını da söyleyerek, yedi buçuk saatlik yüzme sonrasında ayağa kalkamadığı için hastaneye götürüldüğünü vurguladı.

Denizde paniklemediğini belirten Turan, “Denizle ilgili bir fobim yok. Bana göre deniz karada yürümek gibi, dalgalı da olsa, derin de olsa böyle korkularım yok” diye konuştu.

Turan, denize gireceklere ‘fazla açılmamalarını’ tavsiye ederek, şunları dedi: “Bırakın açılmayı akıntı olduğu günlerde bile denize gitmesinler çünkü akıntı onları hortum gibi çekiyor. Alandasın ama bir metrelik yeri katedemiyorsun, kilometrelerce yüzen bir insan olarak bunu söylüyorum. Ben İstanbul’da adalara giderdim, orada çok akıntı var, orada bile deniz beni bu şekilde sürüklememişti.”

Turan, bu tür duruma düşenlere sakin olmalarını önererek, “Sakin olsunlar, sakin olmayan insan kendisini boğar, korkudan boğulur, kilitlenir kalır” dedi.