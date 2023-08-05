İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’ye gidiyor 

CHP’de devam eden değişim tartışmalarının öncüsü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’ye gidiyor.
28 Mayıs seçimleri sonrası parti içi muhalefetin öncü ismi olan İmamoğlu kent gezilerine Elazığ ve Tunceli’yle başlıyor. 7 Ağustos’ta Elazığ’da Gazi Mesleki ve Teknik Lisesi inşaatı için temel atma törenine katılacak İmamoğlu daha sonra Tunceli’ye gidecek.
İmamoğlu Tunceli’de cemevlerini ziyaret edecek. Daha sonra Munzur Gözeleri’ne gidecek, ardından esnafı ziyaret edecek.