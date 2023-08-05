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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’ye gidiyor 

CHP’de devam eden değişim tartışmalarının öncüsü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’ye gidiyor.

Fotoğraf: CHP

28 Mayıs seçimleri sonrası parti içi muhalefetin öncü ismi olan İmamoğlu kent gezilerine Elazığ ve Tunceli’yle başlıyor. 7 Ağustos’ta Elazığ’da Gazi Mesleki ve Teknik Lisesi inşaatı için temel atma törenine katılacak İmamoğlu daha sonra Tunceli’ye gidecek.  


İmamoğlu Tunceli’de cemevlerini ziyaret edecek. Daha sonra Munzur Gözeleri’ne gidecek, ardından esnafı ziyaret edecek.

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