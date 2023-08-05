İklim değişikliği: Aşırı doğa olayları göçe zorluyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) İklim İzleme Başkanı Omar Baddour, ‘uzak bir gelecek tehdidinden ziyade bugün günlük hava durumunda etkileri hissedilen iklim değişikliğinin insanları göçe zorladığını’ söyledi.

Baddour, son yıllarda dünya genelinde iklim değişikliği kaynaklı aşırı doğa olaylarına dikkat çekti.

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Baddour, temmuzun şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ay olmasının beklendiğine dikkat çekerek, karadaki yüksek sıcaklıkların yanı sıra Akdeniz, Kuzey Atlantik ve Meksika Körfezi’ndeki geniş alanlarda zararlı deniz ısı dalgalarına ve rekor deniz yüzeyi sıcaklıklarına tanık olunduğunu söyledi.

Orman yangınlarının Yunanistan, İtalya, Cezayir ve İspanya dahil Akdeniz’in bazı bölgelerinde ve Kanada’da yıkıma, can kayıplarına ve binlerce kişinin tahliye edilmesine yol açtığını kaydeden Baddour, Kanada’daki orman yangınlarının, Kuzey Amerika’daki milyonlarca kişinin hava kalitesine zarar verdiğinin altını çizdi.

Baddour, “Yakın dönemde şiddetli yağış ve sellere de tanık olduk. Örneğin, Pekin, kısa süre önce rekor derecede yağış aldı. İklim değişikliğiyle artan, El Nino gibi artık gelişmiş hava olayları tarafından tetiklenen daha aşırı ve büyük etkisi olan hava trendleri görüyoruz” dedi.

‘İklim değişikliği, uzak bir gelecek tehdidi değil’

“İklim değişikliği, sadece uzak bir gelecek tehdidi değil, şimdi burada ve günlük hava durumumuzda vuku buluyor” diyen Baddour, sera gazı emisyonlarını azaltmak, sıcaklık artışını sanayi devrimi öncesi dönemin maksimum 2 derece üzerinde tutmak ve Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için çalışmaların artırılması gerektiğini vurguladı.

Akdeniz bölgesi ve Türkiye’de son yıllardaki aşırı sıcaklar ve kuraklığa işaret eden Baddour, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) hazırladığı Sentez Raporu 6’ncı Değerlendirmesi’nde Akdeniz’e ayrılmış bilimsel bulguların olduğu bölüme atıf yaptı.

Buna göre, 21’inci yüzyılda iklim değişikliğinin Akdeniz bölgesinde yoğunlaşmasının beklendiğini kaydeden Baddour, “Akdeniz’de hava ve deniz sıcaklığı ile aşırı iklim olayları (özellikle ısı dalgaları), muhtemelen küresel ortalamanın üzerinde artmaya devam edecek. Yağışlar, emisyon durumuna göre yüzde 4 ile 22 arasında azalacak. Aşırı yağışlar, özellikle bölgenin kuzey bölümünde artacak ve kuraklık birçok alanda daha yaygın hale gelecek” dedi.

Baddour, Akdeniz’deki su seviyesinin gelecek yıllar ve yüzyıllarda daha da yükseleceğinin tahmin edildiği uyarısında bulunarak, halihazırda 42 milyon kişiye ev sahipliği yapan Akdeniz’de kıyı şeridinin yüzde 37’si boyunca uzanan alçak alanlarda taşkın risklerinin arttığını belirtti.

Özellikle Güney ve Doğu Akdeniz bölgesinde deniz seviyesinin yükselmesine maruz kalan insanların sayısının 2050’ye kadar artacağına dikkati çeken Baddour, bu artışın 2100’de şimdiki döneme kıyasla yüzde 130’a ulaşacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Baddour, “İklim değişikliği su mevcudiyetini tehdit ederek nehirlerdeki düşük akışları ve yıllık akışı yüzde 5-70 azaltarak hidroelektrik kapasitesini daraltıyor. Yağmurla beslenen mahsullerin verimi bazı yerlerde yüzde 64 oranında azalabilir” dedi.