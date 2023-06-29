Akşam Postası / 29 Haziran 2023

DSÖ, diyet kolada da bulunan en yaygın yapay tatlandırıcıyı ‘kanserojen’ ilan edecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Coca Cola’nın diyet içeceğinde de bulunan dünyanın en yaygın yapay tatlandırıcısı aspartamı kanserojen olarak ilan etmeye hazırlanıyor.

Kılıçdaroğlu: CHP’de genel başkan da değişebilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’de genel başkanın değişebileceğini belirtse de ‘değişim tartışmalarının kişiler üzerinden yürümemesi gerektiği’ tezini tekrarladı.

Yunanistan’da seçimi kaybeden Çipras parti genel başkanlığından istifa etti

Yunanistan’da geçtiğimiz günlerde düzenlenen genel seçimde ağır bir mağlubiyet yaşayan ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, partinin genel başkanlığından istifa etti.

Kanada, davet usulüyle sağlık çalışanı alacak

Sağlık sektöründe bir süredir ciddi sorunlar yaşayan Kanada, uygulamaya koyduğu yeni göçmenlik programıyla dünyadan sağlık çalışanı alacak.

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında iki basamak yükseldi

A Milli Erkek Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41’inciliğe yükseldi.