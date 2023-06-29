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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında iki basamak yükseldi

A Milli Erkek Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41’inciliğe yükseldi.

Fotoğraf: AA

FIFA’nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı.


2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda oynadığı Letonya ve Galler maçlarını kazanan ay-yıldızlı ekip, 1484,47 puanla iki basamak yükseldi.

Arjantin zirvedeki, Fransa 2’nci ve Brezilya 3’üncü sıradaki yerini korudu. Türkiye’nin gruptaki rakiplerinden Hırvatistan 6’ncı, Galler 35’inci, Ermenistan 90’ıncı, Letonya’ysa 134’üncü sırada yer aldı.

En büyük çıkışı, 8 basamak yükselerek 104’üncülüğe yerleşen Kazakistan kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 20 Temmuz’da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Arjantin1843,73
2Fransa1843,54
3Brezilya1828,27
4İngiltere1797,39+1
5Belçika1788,55-1
6Hırvatistan1742,55+1
7Hollanda1731,23-1
8İtalya1726,58
9Portekiz1718,25
10İspanya1703,45

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