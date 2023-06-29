A Milli Erkek Futbol Takımı, Japonya’yla özel maç yapacak

A Milli Erkek Futbol Takımı, 12 Eylül’de Japonya’yla özel maçta karşı karşıya gelecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Belçika’nın Genk kentindeki Cegeka Arena’da oynanacak müsabakanın başlama saati daha sonra duyurulacak.

Türkiye’yle Japonya, A Milli Takım düzeyinde daha önce biri özel, diğeri resmi olmak üzere toplam iki kez karşılaştı. İki ülke arasında ilk kez 15 Haziran 1997 tarihinde Kirin Kupası kapsamında oynanan özel maçtan Japonya 1-0 galibiyetle ayrılırken, A Milli Takım’sa üçüncülük kürsüsüne çıktığı 2002 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Japonya’yı aynı skorla saf dışı bıraktı.

FIFA sıralamasında 20. sırada bulunan Japonya, Asya Futbol Konfederasyonu’na üye ülkeler arasındaysa 1 numarada yer alıyor.

Milli takım, Japonya mücadelesi öncesi 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu maçında 8 Eylül Cuma günü Eskişehir’de Ermenistan’ı konuk edecek.

Japonya’ysa 9 Eylül’de Wolfsburg kentinde oynanacak özel maçta Almanya’ya misafir olacak.