Akşam Postası / 29 Ağustos 2023

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 12 bin 198 TL’ye yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) açlık sınırının 12 bin 198, yoksulluk sınırınınsa 39 bin 733 liraya yükseldiğini açıkladı.

İBB’nin kaçak plaza yıkımına polis engeli

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi’nde bulunan yeşil alana kaçak olarak inşa edilen satış ofisinin yıkmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi polis tarafından engellendi.

Hatay’da hava kalitesi alarm veriyor

Temiz Hava Hakkı Platformu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Hatay Tabip Odası’nın Hatay Antakya şehir merkezindeki ölçümlerine göre, kentteki hava kirliliği limit değerlerin çok üzerinde.

CHP Çiğli’de istifa getiren kongre: Utku Gümrükçü Ankara’ya gidiyor

CHP’de devam eden ilçe kongrelerinde İzmir’in Çiğli ilçesinde tarafların üzerinde uzlaştığı yönetim listesinin son anda değiştirildiği iddiası gerilime neden oldu. CHP’li Çiğli Belediyesi Başkanı Utku Gümrükçü, olanlara tepki göstererek il delegeliğinden istifa etti, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu talep etti.

Bankalarda TL mevduat faizleri yüzde 42’ye kadar yükseldi

TL vadeli mevduat faizleri yüzde 42’ye kadar yükselirken bazı özel bankalarda döviz dönüşlü KKM’lerin TL vadeliye geçişi için daha yüksek oranlar uygulanabildi.

El Nino etkisi: Eylül önceki yıllardan daha sıcak geçecek

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, ‘El Nino’ etkisi nedeniyle Türkiye’de eylül ayı sıcaklık ortalamasının normal değerlerin üzerinde olacağını, bu yıl dünya genelinde ölçülen rekor sıcaklıklardan çok daha yüksek değerlerin ise 2024 yılında görüleceğini belirtti.

THY’den pilotlarına kokpitte ibadet izni

Türk Hava Yollarının (THY) ‘Uçuş Operasyon Yönergesi’nin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından onaylanmasıyla seferin kritik aşamaları hariç pilotların kokpitte ibadet edebilmesine izin verildi.