İBB’nin kaçak plaza yıkımına polis engeli

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi’nde bulunan yeşil alana kaçak olarak inşa edilen satış ofisinin yıkmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi polis tarafından engellendi.

Fotoğraflar: İBB

2003’te Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamuya bırakılan Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi 3284 ada 59 parselde bulunan yeşil alana çok katlı, cam dış cepheli plaza şeklinde kaçak plaza inşa edildi.

İBB İmar Müdürlüğü ekipleri 2021’de kaçak yapıyı tespit etti. Plazanın yıkımı için encümen kararı alındı. Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girerek yapıda plan değişikliğine gitti.

Mayısta da engellendi

İBB İmar Müdürlüğü işlem başlattı. Kaçak yapıyı satış ofisi olarak kullandığı öğrenilen AkZirve Turizm İnşaat Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketi, işlemi mahkemeye taşıdı.

Mahkeme İBB lehine karar vererek, bakanlığın plan değişikliğini iptal etti ve 775 sayılı kanuna göre yapılan işlemi hukuka uygun buldu. Kaçak yapının yıkımı önünde yasal engel kalmadı. İBB ekipleri mayısta yıkım için harekete geçti.

Ancak bu sefer de kaçak yapı sahipleri mahkemeye başvurarak yürütmeye durdurma kararı aldırdı. İBB yürütme durdurma kararına da itiraz etti. Bir üst mahkeme İBB’nin başvurusunu haklı bularak kararı kaldırdı.

Vali ve kaymakamlık devrede

Bu sabah yıkım için yeniden harekete geçen İBB ekiplerinin karşısına bu kez polis çıkarıldı. Mahkeme hükümleri açık olduğu, İBB lehinde karar verildiği halde İstanbul Valiliği mahkeme sürecinin devam ettiği gerekçesiyle Zeytinburnu Kaymakamlığı’na resmi bir yazı göndererek işlemin durdurulmasını istedi.

İBB İmar Müdürlüğü ve zabıta ekipleri polisle karşı karşıya geldi. Ekipler, yasal olan yıkım işlemini gerçekleştirmek için beklerken, AkZirve Turizm İnşaat Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketi adına 12’nci İdare Mahkemesi’ne başvuru yapıldı.

Fotoğraf: İBB

Mahkeme karar vermek için süre isterken, bu kez de İstanbul Valisi Davut Gül devreye girdi. Bizzat valinin imzasıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve ilgili taraflara resmi yazı gönderilerek, yapının hazineye intikal ettiği, AkZirve Turizm İnşaat Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketini’n yapıyı kiralamak için müracaat ettiği, talebin değerlendirildiği gerekçe gösterilerek, yıkıma ilişkin herhangi bir işlem yapılmaması istendi. İBB ekipleri valilik yazısı üzerine plazayı yıkamadı.